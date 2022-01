La Turquie ne passera plus pour une dinde aux États-Unis

Le président turc Recep Tayyip Erdogan ne veut plus que son pays soit le dindon de la farce aux États-Unis et ailleurs. Il tente d’imposer le nom «Türkiye» dans toutes les langues.

Fini, la Turquie! Désormais, ce pays s’appelle officiellement «Türkiye» (à prononcer «Turquie-yé»), quelle que soit la langue que vous parliez. Ainsi en a décidé le président Recep Tayyip Erdogan. Les unes après les autres, toutes les administrations turques se mettent à la page depuis la circulaire envoyée début décembre. Déjà, autour du monde, les ambassades turques affichent en anglais l’intitulé «Republic of Türkiye». Quant à la production nationale d’exportation, elle affichera dorénavant l’indication «Made in Türkiye».

Étrange lubie? Pas tant que ça. Nom officiel porté par la République fondée en 1923, «le terme Türkiye représente et exprime au mieux la culture, la civilisation et les valeurs de la nation turque», explique la circulaire présidentielle. «Cette marque représente des milliers d’années d’expérience […] dans tous les domaines.» Une façon plutôt élégante de ne pas dire clairement ce qui gêne: la traduction anglaise «Turkey» peut désigner ce pays mais aussi la «dinde» qu’on déguste à Noël et celle que le président des États-Unis gracie chaque année en novembre pour la fête de Thanksgiving. Pire, le même mot peut aussi signifier «échec» ou encore «stupide». Bref, ce n’est pas exactement une image flatteuse.