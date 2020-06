Colonisation – La Tunisie ne demandera d’excuses à la France Une motion rejetée par le Parlement tunisien demandait à la France de s’excuser pour les crimes commis «pendant et après la colonisation».

La motion a récolté 77 voix pour et 5 contre, loin des 109 voix nécessaires pour être votée (archives). KEYSTONE/EPA/STRINGER

Le Parlement tunisien a rejeté dans la nuit de mardi à mercredi une motion qui demandait officiellement à la France de présenter des excuses à la Tunisie pour les crimes commis «pendant et après la colonisation». La motion émanait d’un petit parti islamiste. Après plus de 15 heures de débats qui n’ont que peu abordé le fond de la question, le texte a recueilli 77 voix pour et 5 contre, loin des 109 voix nécessaires pour être votée.

La motion était présentée par la coalition Al Karama, un parti islamo-nationaliste comptant 19 élus sur 217 députés, qui en avait fait une promesse électorale lors des législatives d’octobre 2019. Ses élus se sont présentés au Parlement en arborant un tee-shirt sur lequel était inscrit «meurtre et torture, la brutalité du colonialisme français».

«Tous les crimes commis depuis 1881»

Le texte proposait d’exiger des excuses de l’État français ainsi que des indemnisations pour les «assassinats», «viols», «exils forcés d’opposants», le «pillage des ressources naturelles», et le soutien à la dictature.

Cela concerne «tous les crimes commis depuis 1881», date du début du protectorat, y compris le soutien apporté au régime de Zine el Abidine Ben Ali lorsque celui-ci était aux abois début 2011. Le texte, présenté sans débat préalable ni travail de préparation, avait peu de chances de recueillir la majorité dans un Parlement très divisé.

( ATS/NXP )