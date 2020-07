Savoir-faire – La tuile de Bardonnex ne sera plus produite à Genève Le groupe Gasser Ceramic a décidé de fermer le site de production de Croix-de-Rozon à la fin de l’année. Céline Garcin

La tuile de Bardonnex vit ses derniers mois à Genève. Le groupe Gasser Ceramic vient d’annoncer la fermeture du site de production de Croix-de-Rozon pour la fin de l’année. Il souhaite à l’avenir concentrer son activité sur ses quatre autres usines en Suisse. Douze employés seront licenciés. Pour la commune, c’est la fin d’une belle histoire qui a marqué le village.

C’est en 1933 qu’un important gisement d’argile de grande qualité est découvert à Croix-de-Rozon. Il est d’abord utilisé par la tuilerie de Bellevue, puis, en 1947, une nouvelle usine est construite à proximité. C’est le début de la Société de tuilerie et de briqueterie de Bardonnex.

Son savoir-faire est réputé. Les tuiles de Bardonnex ont la particularité d’être plates. Elles conviennent particulièrement aux bâtiments historiques. Les toits du château de Chillon et du collège Calvin en sont recouverts.

À l’ouverture de l’usine, plus d’une centaine d’employés travaillent sur le site. «À midi, ils fréquentaient les restaurants de Bardonnex, les anciens du village s’en souviennent», se remémore la maire de la commune, Béatrice Guex-Crosier, peinée par la nouvelle.

En 1953, la famille Morandi, originaire de la Broye, rachète la société. Le site est victime d’un incendie en 1974. Les dégâts sont réparés, mais la concurrence des nouveaux matériaux s’avère de plus en plus rude. Le nombre d’employés ne cesse de diminuer. En 2010, l’entreprise passe en mains de la Ziegelei Rapperwil Louis Gasser, devenue Gasser Ceramic en 2013. Sept ans plus tard, elle décide de fermer le site.

Ce choix s’explique-t-il par l’épidémie de Covid-19? «Le virus en tant que tel joue un rôle mineur dans la décision, répond Rudolf Gasser, directeur de Gasser Ceramic. La situation économique régionale ne permet plus de poursuivre une exploitation viable et durable. Les toits plats sont également plus en vogue. Ceci impacte considérablement notre secteur d’activité.» Rudolf Gasser explique également la décision par le fait que le contrat de bail ne sera pas prolongé par le propriétaire du site, la société Argramat Bardonnex SA. Cette dernière ne confirme pas cependant cette information.

Que deviendra le site? «Après l’arrêt de la production, les travaux d’assainissement seront effectués», précise Rudolf Gasser. La société Bardograves SA poursuivra de son côté d’exploiter l’actuelle gravière qui occupe l’autre partie du périmètre.