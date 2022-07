Dix ans après, le mystère demeure – La tuerie de Chevaline dans les mains du pôle «cold case» de Nanterre Le procureur de la République d’Annecy a requis le dessaisissement du juge d’instruction au profit de ce nouveau service judiciaire. Le profil psychologique du tueur révélé par la presse. Olivier Bot

Le parking où s’est déroulée la tuerie, il y a dix ans. LUCIEN FORTUNATI

Le dossier du mystérieux assassinat de trois membres de la famille d’un ingénieur britannique d’origine irakienne et du cycliste Sylvain Mollier dans la combe d’Ire en Haute-Savoie en septembre 2012, pourrait atterrir sur le bureau des juges du pôle dédié aux crimes en série et non élucidés récemment créé au tribunal judiciaire de Nanterre, selon le quotidien français «Le Parisien».

Ce «cold case», une affaire qui n’a donc pas encore été résolue, a en effet été transmis par la procureure de la République d’Annecy, qui a requis le 18 juillet «au juge d’instruction le dessaisissement du dossier au profit du pôle de Nanterre, il y a dix jours. », selon les propos reproduits par «Le Dauphiné Libéré». Le pôle statuera début août sur cette prise en charge de l’enquête ou pas.

La procureure dit avoir réalisé «un choix rationnel au regard des moyens très important que ce dispositif déploie avec des juges d’instruction qui traitent peu d’affaires». «Le Parisien» livre par ailleurs des détails sur le profil psychologique établi par une profileuse britannique. En juillet 2020, elle a rendu un rapport après avoir pris connaissance des procès-verbaux établis au cours de l’enquête, s’être entretenu avec les gendarmes. Elle privilégie une piste locale et un acte isolé commis par un homme âgé de 30 à 40 ans, sur des motifs qui n’auraient rien à avoir avec les victimes.

Elle suppute qu’il s’agit de quelqu’un sans emploi qui vit seule ou dans un cadre familial clos, ancien militaire ou ayant la passion des armes. Selon cette profileuse et l’article du «Parisien», le tueur connaissait les lieux, aurait planifié ces meurtres et présenterait des traits de caractère antisociaux, voire psychiatrique. C’est d’ailleurs une piste que les enquêteurs avaient explorée.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.