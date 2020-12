On ne peut pas dire que la Suisse réalise des prouesses dans sa lutte contre l’épidémie. Elle est toujours en retard d’une guerre. Elle a été complètement choquée par la première vague, elle a été submergée par la seconde et, désormais, elle tente d’empêcher la troisième vague de fin d’année. Tout cela a un goût de bricolage assez désagréable à l’heure où l’on compte 90 décès dus au Covid en moyenne par jour.

Le Conseil fédéral tape certes vendredi du poing sur la table. Il menace certains cantons alémaniques laxistes d’intervenir sur leur territoire s’ils ne prennent pas des mesures pour enrayer les contaminations. Très bien. Mais on aurait apprécié que cette détermination s’exprime bien plus tôt au niveau national quand la seconde vague enflait.

On a perdu un temps précieux au début du mois d’octobre. Désormais, on se retrouve avec un nombre de contaminations très élevé qui réduit

sérieusement la marge de manœuvre de la Suisse. C’est toute la question du leadership entre Confédération et cantons qui est posée.

Une fois que la crise sera derrière nous, il serait bon que la Suisse prenne exemple à l’avenir sur des pays

démocratiques asiatiques qui, comme la Corée du Sud ou Taïwan, savent gérer une épidémie. La rapidité d’action s’avère un facteur clé pour combattre le virus et empêcher qu’il ne gangrène la santé, l’économie et la vie sociale.