Situation épidémiologique à Genève – La troisième dose disponible dès 16 ans à la mi-décembre Une haute circulation du variant Delta s’accompagne de mesures drastiques pour gagner du temps sur la propagation du variant Omicron. Sophie Simon

Aglaé Tardin, médecin cantonale. LAURENT GUIRAUD

La cinquième vague de Covid se caractérise par son double régime. D'une part, l'importante circulation du variant Delta, avec entre 300 et 650 cas par jour et un taux de positivité des tests qui dépasse maintenant 10%. Une centaine de personnes sont hospitalisées, dont une dizaine dans des cliniques pour éviter la surcharge des HUG, déjà passés en mode crise. D'autre part, l'arrivée du nouveau variant Omicron – deux cas ont été détectés cette semaine dans le canton – qui «impose des mesures drastiques, lourdes et contraignantes», selon les mots de la médecin cantonale, Aglaé Tardin, lors du point sanitaire hebdomadaire de vendredi. Elle fait notamment allusion à la mise en quarantaine de 2000 personnes sur le campus de l'École internationale, à Founex (VD).

Les écoles primaires plus touchées

Cet exemple frappant a été l’occasion d’une mise au point sur la situation dans les écoles. Cette semaine, 844 enfants et jeunes âgés de 0 à 19 ans ont été testés positifs à Genève. Les classes d’école primaire sont bien plus touchées que celles du Cycle d’orientation, notamment en raison de la non-vaccination et du non-port du masque pour les petits. De nombreux parents s’inquiètent, la médecin cantonale a donc reprécisé les lignes directrices pour le variant Delta: «Dès trois cas positifs confirmés dans une classe, on émet une recommandation de test, qui n’est pas contraignante. On ne peut conditionner le retour à l’école au test, car le cadre juridique ne le permet pas. Faites attention à la solidité des informations qui se transmettent dans la cour d’école, parfois des quarantaines sont confondues avec des isolements.»

On remarque que la courbe des cas de 2021 (trait plein bleu) suit celle de 2020 (pointillés de la même couleur), tandis qu’un décrochage net est visible dans les courbes d’hospitalisations (vertes), ce que les autorités sanitaires attribuent à la protection offerte par la vaccination. Département de la santé, Genève

Alors comment, par comparaison, expliquer la mise au ban du campus de Founex? «Là, on a affaire à un variant, Omicron, que l’on identifie pour la première fois, il n’y a donc rien de disproportionné par rapport à la menace potentielle.» Aglaé Tardin a ajouté que les autorités essaient par ces mesures coup de poing de «gagner du temps» afin de limiter l’arrivée et la propagation de cet inconnu et de récolter plus d’informations sur lui. Faut-il en conclure que les mises en quarantaine d’établissements entiers seront systématiques dès la confirmation d’un cas de nouveau variant? «La stratégie va évoluer très vite, reprend-elle. On va devoir s’adapter. Aujourd’hui, il n’y a pas d’école concernée sur le territoire genevois, même si des élèves résidents genevois le sont.»

Le pass suisse restera-t-il valable en France?

La population est invitée à se préenregistrer en ligne, en vue de recevoir un SMS qui les informera de l'ouverture des inscriptions les concernant pour la troisième dose de vaccin (lire encadré ci-dessous). Sachant qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, les inscriptions fermes ne sont encore ouvertes que pour les plus de 50 ans. Quelque 34'000 personnes sont en attente de rendez-vous. «Nous allons vacciner tous les EMS en trois semaines, ce qui est un challenge logistique puisque l'an dernier nous l'avions fait en trois mois», a annoncé la pharmacienne cantonale, Nathalie Vernaz-Hegi. Elle a également annoncé quelques retards de livraison pour les stocks de Pfizer, «mais nous ne sommes pas inquiets». De nouveaux centres de vaccination devraient ouvrir leurs portes en janvier.

En France, le rappel vaccinal doit être effectué avant le 15 janvier pour que les pass sanitaires français restent valides. Qu’en est-il pour les détenteurs de pass suisse? «Pour l’instant, les certificats ne vont pas être modifiés, avance Aglaé Tardin. Ils restent valables ici après la deuxième dose. L’hypothèse de travail, c’est qu’à l’étranger, les normes du pays concerné seront appliquées. Donc on peut imaginer que le 15 janvier, le certificat suisse (ndlr: sans le booster) ne sera plus accepté.»

Calendrier de déploiement du booster Afficher plus Le 5 novembre: ouverture des inscriptions à la troisième dose pour les 65 ans et plus. Le 29 novembre: l’offre s’est étendue au personnel médico-soignant (institutions, cliniques, hôpitaux et structures en ville) Le 1er décembre: la possibilité s’ouvre aux plus de 50 ans sur deux centres de vaccination, à Plainpalais et Chêne-Bourg. Le 6 décembre: la tranche d’âge reste la même mais le rendez-vous devient possible dans tous les centres. Le 13 décembre: l’inscription devient réalité pour la population dès 16 ans, toujours sous condition d’avoir laissé passer six mois depuis la dernière dose.

