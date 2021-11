Lutte contre le Covid – La troisième dose bientôt étendue à toute la population? Alors que les nouvelles vaccinations se font rares, le président de la Confédération Guy Parmelin souhaite notamment miser sur la dose de rappel pour endiguer la pandémie.

Guy Parmelin est convaincu que la troisième dose de vaccin sera bientôt étendue à toute la population. KEYSTONE

Face à la stagnation des nouvelles vaccinations il est temps de promouvoir d’autres mesures, dont les vaccinations de rappel, estime le président de la Confédération Guy Parmelin. Il est convaincu que la troisième dose de vaccin sera bientôt étendue à toute la population, indique-t-il dans une interview avec la NZZ am Sonntag.

Il craint en outre des conflits entre cantons en cas de surcharge du système de santé. «Que se passera-t-il s’il le système de santé est à nouveau à ses limites lors de la 5e vague et que des patients doivent être transférés dans d’autres cantons?» s’interroge Guy Parmelin. «Un canton avec un haut taux de vaccination sera-t-il toujours disposé à prendre en charge des non vaccinés d’un canton avec un faible de taux? Ou bien refusera-t-il de le faire ou alors exigera-t-il une compensation financière?».

«Il arrive un moment où il faut admettre que l’on ne peut plus convaincre grand monde de se faire vacciner» Le président de la Confédération Guy Parmelin

D’autres avis

Dans la SonntagsZeitung, le président de la Commission fédérale pour les vaccinations Christoph Berger estime qu’il sera possible de vacciner l’ensemble de la population avec une 3e dose cette année encore. Dès que les plus de 65 ans auront reçu la leur, elle sera ouverte aux plus jeunes.

Christoph Berger estime qu’il sera possible de vacciner l’ensemble de la population avec une 3e dose cette année encore. KEYSTONE/Peter Schneider

Selon le SonntagsBlick, qui s’appuie sur des «sources fiables», la commission devrait donner son feu vert mercredi à cette injection, pour toutes les personnes de plus de douze ans dont la seconde vaccination remonte à six mois. Swissmedic n’ayant pas encore accordé d’autorisation, la commission utilisera la procédure dite off-label-use ou utilisation hors étiquette qui permet à des médecins de prescrire des médicaments dans le cadre de la liberté thérapeutique, en en portant la responsabilité.

Tanja Stadler estime que la Suisse dispose d’encore un peu de temps pour vacciner l’ensemble de la population avec une troisième dose. KEYSTONE

Elle appelle en revanche à une action rapide pour freiner la vague de cas actuelle, «que ce soit par la réduction des contacts ou une autre poussée rapide dans les vaccinations». Si la Suisse continue comme avant, il faut s’attendre à 30’000 hospitalisations supplémentaires, avertit-elle.

