Tournant stratégique en Asie – La triple alliance de Joe Biden pour contrer Pékin Washington et Londres boostent l’Australie face à la montée en puissance chinoise. Paris est écarté et Bruxelles ignorée. C’est une nouvelle gifle pour l’Europe. Andrés Allemand Smaller

Le président Joe Biden, le premier ministre britannique Boris Johnson et son homologue australien Scott Morrison ont dévoilé mercredi la nouvelle alliance destinée à contrer l’influence chinoise dans la région indo-pacifique. KEYSTONE

La Chine n’aura qu’à bien se tenir. Le message ne pouvait être plus clair: Washington et Londres viennent de sceller avec Canberra un «partenariat de sécurité» asiatique qui fera de l’Australie l’un des sept pays au monde disposant de sous-marins à propulsion nucléaire. Une technologie que les États-Unis n’avaient partagée qu’un seule fois, en 1958, avec leur allié britannique. «C’est un pas historique», a lancé mercredi le président Joe Biden en présentant cette alliance trilatérale destinée à contrer, dans la région indo-pacifique, «l’évolution rapide des menaces». Lisez: celles de Pékin. La République populaire de Chine, qui dispose aujourd’hui de la plus importante flotte navale de la planète, n’hésite plus à faire trembler ses voisins en mettant en avant ses prétentions territoriales.