Martial Saugy tire sa révérence – «La tricherie est un penchant naturel de l’homme» Entré dans la lutte antidopage peu après l’affaire Ben Johnson, directeur du laboratoire de Lausanne depuis le 1er janvier 2002, Martial Saugy donnera mercredi sa leçon d’adieu. Jean Ammann

Martial Saugy dans sa maison de Granges-Marnand: «J’aime le sport malgré tout.» DR

Cela fait bientôt trente ans que Martial Saugy se bat contre les ténèbres du dopage, qu’il traque dans les fioles les formules maléfiques et prohibées des plus grands champions. Nommé directeur du laboratoire antidopage de Lausanne le 1er janvier 2002, il donnera sa leçon d’adieu mercredi à l’Université de Lausanne. Dans cette guerre sans vainqueur, il dit avoir perdu «un peu de sa naïveté».

Plus propre qu’avant?

Martial Saugy (66 ans) laisse-t-il derrière lui un sport plus propre qu’il ne l’avait trouvé dans les années 1990, lorsqu’il entra dans la lutte antidopage? Martial Saugy: «Je commence juste après l’affaire Ben Johnson, champion olympique à Séoul sur 100 m, contrôlé positif aux anabolisants. C’était l’époque des doses massives de stéroïdes et c’est le début de l’EPO, qui avait été synthétisée en 1989. Manfred Donike, le directeur du laboratoire de Cologne, avait réussi à détecter les grosses doses de stéroïdes. À côté de ça, on sentait qu’il se tramait quelque chose de suspect dans les sports d’endurance. Si je compare la situation actuelle avec ce qui se passait dans la seconde partie des années 1990, de 1995 à 2000, quand le marché de l’EPO était complètement ouvert, alors, oui, le sport – du moins dans les disciplines d’endurance – est plus propre. Il y a toujours du dopage, mais à la fin des années 1990 les cyclistes, les athlètes ou les skieurs de fond allaient se servir dans la boîte à biscuits sans problème.»