Rencontre avec les lecteurs genevois – La «Tribune de Genève» se déplace à Plan-les-Ouates Venez échanger avec les journalistes de la Julie, jeudi 23 mars, lors d’un nouveau Café Tribune. Élections cantonales au menu. Mais pas seulement… Laurence Bezaguet

Les Cafés Tribune permettent de parler de l’actualité mais aussi du journal, de l’information et du métier de journaliste. FRANK MENTHA

Après avoir été interrompus à cause du Covid, les Cafés Tribune ont récemment repris. L’opportunité pour les journalistes de la Julie de discuter avec vous, chères lectrices et chers lecteurs, des thèmes qui vous préoccupent, d’entendre vos suggestions sur les sujets que nous devrions traiter dans nos colonnes et sur notre site.

Après une rencontre conviviale, le jeudi 2 mars à Meyrin, où il a notamment été question des disparités territoriales entre la rive gauche et la rive droite, le prochain rendez-vous est agendé à jeudi prochain à Plan-les-Ouates. Nous vous attendons nombreux à La Julienne, Maison des arts et de la culture, pour parler des élections cantonales dont le verdict du premier tour approche. Mais pas seulement…

Ces Cafés Tribune permettent de parler de votre actualité et si vous le souhaitez du journal, de l’information, du métier de journaliste et de la manière dont nous le pratiquons. Nous avons en effet besoin de vous entendre, de vous parler, de voir avec vous comment nous pouvons améliorer votre «Tribune». Ce moment de partage destiné aussi à revigorer le lien social de proximité est suivi d’un apéritif.

Pour renforcer encore ce lien essentiel, nous avons ouvert une boîte aux lettres électronique cafetribune@tdg.ch pour qu’au-delà de ces rencontres, vous puissiez nous alerter, nous signaler un fait, nous envoyer des images, nous faire part de votre avis, de vos remarques, de vos critiques, de vos humeurs. Pour que la «Tribune de Genève» soit encore et toujours la «Tribune» des Genevoises et des Genevois.

Prochain Café Tribune, de 18 h à 20 h le jeudi 23 mars, à la Julienne, 116 route de Saint-Julien, 1228 Plan-les-Ouates

