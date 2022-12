Newsletter Familles – La «Tribune de Genève» lance le concours du plus beau sapin de Noël Participez jusqu’au 20 décembre et tentez de gagner un abonnement digital d’une durée d’un an à la Julie. La rédaction

La «Tribune de Genève» vous invite à participer au concours du plus joli sapin de Noël. Envoyez vos photos à «familles@tdg.ch». TDG

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas: vous avez sûrement déjà décoré votre sapin de Noël. À cette occasion, la «Tribune de Genève» vous propose un concours du plus beau sapin!

Comment participer? En nous envoyant jusqu’au 20 décembre une photo de votre sapin de Noël décoré, par e-mail sur notre adresse: familles@tdg.ch

La rédaction votera et désignera les trois plus beaux sapins. Les noms des gagnants seront communiqués le 23 décembre dans notre newsletter Familles. Inscrivez-vous gratuitement pour être tenus au courant du résultat!

Qui dit concours dit lot. Le gagnant se verra offrir un abonnement numérique d’un an à la «Tribune de Genève». Le deuxième et le troisième remporteront un abonnement digital d’une durée de six mois.

On se réjouit de découvrir vos photos!

