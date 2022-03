Donnez-nous votre avis – La «Tribune de Genève» donne la parole aux transfrontaliers Vous traversez régulièrement la frontière qui sépare Genève de la France ou du canton de Vaud? Un sondage exclusif vous permet de donner de la voix! Dites-nous vos attentes, vos centres d’intérêt et, pourquoi pas, vos doléances. La rédaction

Vous traversez régulièrement les frontières franco-valdo-genevoises? Venez nous en parler! LUCIEN FORTUNATI

Dynamique, multiculturel, prospère… Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire le bassin de vie transfrontalier. Aujourd’hui, la région compte plus d’un million d’habitants répartis de part et d’autre de la frontière, entre les cantons de Genève, de Vaud et les départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie. Un million de personnes qui partagent les mêmes problématiques de mobilité, de logement, de loisirs, de culture, de consommation, ou tout simplement d’emploi. Autant de questions qui rendent les logiques de frontières caduques.

Mais ce fameux Grand Genève dont nous parle le monde politique, c’est quoi? C’est qui? Pour y répondre et parce que la «Tribune de Genève» a décidé de s’intéresser davantage à ceux qui composent ce territoire en plein essor, nous avons besoin de l’avis des gens qui ont un pied de chaque côté de la frontière. Peu importe que cette frontière soit cantonale ou nationale. Peu importe qu’elle soit franchie de façon quotidienne ou occasionnelle. Peu importe aussi que le trajet soit motivé par des raisons personnelles ou professionnelles, pour remplir un caddie ou pour aller travailler. Ce qui compte, c’est de comprendre la réalité des liens qui unissent Genève et ses alentours.

Vous êtes concerné par le saute-frontière? Alors donnez de la voix! Par le biais de ce sondage d’une dizaine de minutes, racontez-nous quels sont vos centres d’intérêt! Dites-nous les problématiques que vous estimez trop peu abordées! Expliquez-nous ce que vous souhaiteriez lire dans la «Tribune de Genève» que vous ne lisez pas déjà! Nous avons besoin de savoir comment on peut vous aider, vous informer et vous faire vivre le mieux possible votre quotidien de transfrontalier.

