Partage intergénérationnel – La «Tribune» accueille sept journalistes en herbe À l’occasion de la «Journée en tous genres», des jeunes âgés entre 10 et 14 ans ont visité les locaux de la rédaction pour découvrir le métier. Léa Frischknecht

GEORGES CABRERA

8 h 30. Les locaux de la «Tribune» sont encore calmes, les journalistes commencent à arriver. Apolline, Alexandre J., Valentine, Octave, Illia, Alexandre B. et Zacharie, eux, sont déjà sur le pont. Ils ont rendez-vous pour la journée «Futur en tous genres», héritière de son ancêtre «Journée des filles», qui permet à des jeunes de venir découvrir un métier. Trois d’entre eux sont venus avec leurs parents, employés à la «Tribune de Genève». Les autres, ce sont des curieux du métier. Ils s’apprêtent à vivre une vraie journée de journaliste.

Comme pour tous les membres de la rédaction, tout commence par le briefing du matin, à 8 h 45. Les enfants assistent donc aux présentations des différents sujets en cours, des pistes pour le journal du lendemain et des retours sur l’édition du jour. Après être passés derrière l’objectif pour la photo de groupe, ils participent ensuite à leur propre séance de rédaction. Nos journalistes en herbe devront interviewer Olivier Bot, rédacteur en chef adjoint de la «Tribune de Genève», Xavier Lafargue, journaliste pour la rubrique locale, et Ester Paredes, cheffe de la rédaction photo. Ils préparent donc, ensemble, des questions afin de tout connaître des mystères du métier.

Mieux comprendre le journalisme

Puis, ils assistent à une présentation donnée par Jean-François Mabut. Le journaliste à la retraite leur explique les droits et devoirs fondamentaux du métier, l’histoire des médias et surtout celle de la «Tribune de Genève», autrefois communément appelée «La Julie». En partant d’un cas concret, nos visiteurs apprennent aussi à mener une enquête, comprendre quelles personnes interviewer et, but de tout reporter, comment découvrir la vérité.

Les visiteurs du jour à la «Tribune de Genève» (derrière, de gauche à droite): Alexandre J., Alexandre B., Octave, Valentine et (devant, de gauche à droite) Illia, Zacharie et Apolline. LAURENT GUIRAUD

Après une pause repas bien méritée, vient enfin l’heure des interviews. Chacun à leur tour, ils tendent le micro aux membres de la rédaction. Certains sont intimidés par l’exercice, d’autres très à l’aise. «Je m’appelle Zacharie, mais appelez-moi Zach!» lance un de nos apprentis journalistes de 12 ans. Zach, donc, s’intéresse particulièrement au ressenti des journalistes quand ceux-ci sont confrontés à des événements tragiques. D’autres ont des questions plus techniques: combien faut-il d’employés et d’heures de travail pour faire un journal? Comment faire en sorte que le journal ne soit jamais vide? Comment choisir un bon sujet? Des moments plus touchants, aussi, quand Xavier Lafargue raconte à Valentine, 14 ans, un moment marquant de sa carrière. «Quand j’ai rencontré l’abbé Pierre. Nous avons discuté pendant deux heures», sourit-il, ému.

Avant de repartir, nos visiteurs enfin ont l’opportunité d’essayer un nouveau jeu vidéo sur le marché. Le principe? Réussir à formuler une véritable critique, à l’image d’un spécialiste pour un média de gaming. Une parenthèse moins sérieuse et, sans surprise, très apprécié des jeunes. Difficile de savoir si ceux-ci ont trouvé, jeudi, leur vocation dans nos locaux. Tous repartent toutefois avec de jolis souvenirs plein la tête.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

