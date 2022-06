Loisirs populaires – La Traversée du lac prise d’assaut comme un Paléo aquatique En une demi-journée, le mercredi 1er juin, les mille bonnets ont trouvé preneur. Les organisateurs annoncent la mise en place d’une liste d’attente. Thierry Mertenat

Les nageurs de l’aube seront bel et bien au départ de la prochaine Traversé du lac. Tous? Pas exactement. Sur internet, les lignes d’eau se sont rapidement remplies le mercredi 1er juin au petit matin, jour d’ouverture des inscriptions. Dès 6 h, les bonnets ont commencé à s’arracher. En début d’après-midi, les 1000 à disposition avaient déjà trouvé preneur. Du jamais vu.

Ce Paléo aquatique surprend les organisateurs eux-mêmes. «C’est chouette, cet engouement populaire, mais nous sommes en même temps désolés pour ceux et celles qui n’ont pas pu s’inscrire», résume le coordinateur Olivier Boillat. Il annonce d’ores et déjà l’établissement d’une liste d’attente. Il faudra surveiller le site des recalés (www.latraversee-aubp.ch) et spéculer sur les désistements de l’été d’ici au 21 août.

Vive la nage en eau vive

Quant à imaginer que l’on puisse doubler la jauge, là, on oublie. En 2019, ils étaient 1200 à nager de Genève-Plage aux Bains des Pâquis. Le plus gros «banc» de nageurs à ce jour. «Dès que l’on dépasse les 1500, les impératifs de sécurité ne sont plus les mêmes, poursuit M. Boillat. Dans d’autres cantons, comme à Zurich, ils peuvent certes monter jusqu’à 10’000. Mais ils ont le lac pour eux durant une journée entière. Nous, on doit le rendre à 9 h 30 du matin au plus tard, dans le respect de l’horaire qui est celui des bateaux de la CGN. Enfin, nous sommes une structure bénévole et nous tenons à maintenir cet esprit sympa que tout le monde apprécie.»

Reste que ce «sold out» obtenu en une petite demi-journée confirme la tendance actuelle: la nage en eau vive attire de plus en plus de monde. Les gens pratiquent désormais le lac toute l’année. Cet espace de liberté où l’on se fait du bien, été comme hiver, doit sans doute une part de sa popularité grandissante aux longues périodes de pandémie. La plage publique des Eaux-Vives a également encouragé de nouvelles vocations qui font du simple baigneur un nageur aguerri pour qui la distance de 1800 mètres ne fait plus peur.

