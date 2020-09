Patron de la Ligue en panne – La traversée du désert se prolonge pour Matteo Salvini Un an après son départ du gouvernement italien, le dirigeant populiste est cerné par les affaires judiciaires, en chute dans les sondages et contesté à droite. Dominique Dunglas Rome

Rentrée politique difficile pour Matteo Salvini, ancien homme fort du gouvernement, aujourd’hui plombé par les affaires et ses positions sur le Covid-19. keystone-sda.ch

Pour Matteo Salvini, les étés se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a un an, en maillot de bain et un mojito à la main, le leader de la Ligue, alors ministre de l’Intérieur, dictait ses volontés au gouvernement depuis une plage transformée en discothèque techno. Crédité de 40% d’intention de vote, adulé aux quatre coins de la péninsule, «le capitaine» semblait sur le point de s’emparer de l’Italie. Treize mois plus tard, cerné par les affaires judiciaires, en chute dans les sondages, Matteo Salvini est contesté au sein de son propre parti et sa rentrée 2020 a la saveur d’un automne politique.