Bande dessinée – La traque du premier malade du Covid Après une enquête du «Monde», un album revient sur les débuts de l’épidémie en France. David Moginier

La cellule de Santé publique commence son enquête. Éd. DARGAUD

Un peu plus d’un an après le début de la pandémie, il faut se replonger aux origines du mal. Les journalistes du «Monde» Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin avaient fait une longue enquête pour raconter les premiers instants où la France a découvert la maladie, et la traque à ce «patient zéro» à partir duquel on espérait tracer une pyramide de contacts pour mieux les isoler. Renaud Saint-Cricq l’a prolongée jusqu’à en faire une bande dessinée par Nicoby.

Bien sûr, aujourd’hui, cette traque peut paraître futile tant la pandémie a touché de personnes. Mais le récit de Saint-Cricq ressemble à un polar haletant sur les traces de ce premier avion militaire qui a ramené les Français de Wuhan. Les militaires qui les accompagnaient n’avaient pas été mis en quarantaine et les soupçons se portaient sur eux. Mais le premier mort français est un prof de l’Oise qui n’est jamais allé en Chine. À quelques kilomètres, un deuxième malade est repéré, semant le doute dans le premier département touché par le virus.

«Patient Zéro» raconte surtout la première insouciance du gouvernement, avant qu’il prenne conscience de l’ampleur du phénomène, puis la panique et la désorganisation, les premiers tests et leur inhumanité. Soignants, malades, familles racontent leur peur et leurs doutes. Ces tentatives de relier entre eux les personnes touchées et leurs contacts paraissent dérisoires aujourd’hui, à l’heure où nos cellules de «contact tracking» fonctionnent à plein. Mais où le virus n’est toujours pas vaincu.