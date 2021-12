Bruit sur les routes vaudoises – La traque débouche sur des centaines de dénonciations La guerre déclarée par les autorités du Canton aux nuisances sonores dans le trafic livre ses premiers résultats. Etonam Ahianyo

L’offensive lancée par les autorités vaudoises contre les bruits de la circulation se ressent sur le terrain. Une vingtaine de contrôles ciblés ont été effectués depuis le mois de mai dans les cols, en localité et plus particulièrement dans des zones identifiées comme problématiques par les polices vaudoises et le Service des automobiles et de la navigation (SAN).



Les résultats de ces opérations, présentés mardi par le Canton, sont parlants. Sur 994 véhicules contrôlés, 376 dénonciations ont été effectuées et 53 plaques d’immatriculation ont été saisies. À cela s’ajoutent 52 contrôles spécifiques effectués sur le col du Mollendruz et 136 contrôles radar vitesse à la vallée de Joux, lesquels ont donné lieu à 1308 dénonciations.

À l’Abbaye, un dépassement des 83 décibels découlant de la loi sur le bruit a été constaté dans 22% des cas hors localité. En sortie de localité, les dépassements ont représenté en moyenne 10% des mesures.



La traque des véhicules bruyants répond à la volonté exprimée par le Canton, au printemps dernier, de réduire les nuisances sonores de la circulation routière. Ces nuisances proviennent souvent des modifications techniques non conformes apportées aux véhicules motorisés. 132 permis de circulation retirés Depuis, les forces de l’ordre ont accru leur présence sur le terrain, en zones urbaines et suburbaines ainsi qu’en campagne ou en montagne. Les moyens déployés sont aussi montés en puissance. Un dispositif automatique de mesure du bruit a été installé dans plusieurs communes.

Face aux cas avérés de non-respect du cadre légal, le SAN a procédé au retrait immédiat de 132 permis de circulation de véhicules. Lors des contrôles, 25 engins motorisés ont également été saisis sur-le-champ afin d’être examinés.



Les composants non homologués identifiés sur ces engins ont été démontés et détruits aux frais de leur propriétaire.

Courses automobiles sauvages

En dehors du bruit, le Canton de Vaud déplore un autre phénomène. L’augmentation des rassemblements de véhicules modifiés illicitement et l’organisation de courses automobiles sauvages appelées «runs», durant lesquelles les participants mettent en lice des concurrents sur une ligne droite, défiant les règles élémentaires de sécurité et notamment le respect des limitations de vitesse.

En ce qui concerne l’année 2022, le SAN et les polices vaudoises affichent leur volonté de poursuivre leur collaboration dans la lutte contre les nuisances sonores. Les usagers de la route devront s’attendre à davantage de contrôles liés aux nuisances sonores sur le territoire cantonal.



La présence de la police sur les cols alpins et préalpins restera une priorité. Les polices vaudoises renforceront leurs connaissances techniques pour mener à bien ces missions.

