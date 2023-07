Avancée médicale – La transplantation cardiaque vit une révolution qui fait débat Des médecins ont réussi à transplanter un cœur après un arrêt cardio-circulatoire. Plus de patients pourraient être sauvés à l’avenir. Mais une plainte a été déposée. Delphine Gasche - Berne

Le nombre de transplantations pourrait augmenter grâce à une nouvelle méthode. KEYSTONE/Gaetan Bally

Prélever un cœur à l’arrêt sur un cadavre froid. Et le transplanter avec succès dans un corps vivant. L’idée est dérangeante. Mais elle peut sauver des vies. C’est d’ailleurs la percée opérée par le corps médical suisse ces derniers mois. Habituellement, les donneurs sont en état de mort cérébrale quand les organes sont prélevés. Grâce à une assistance artificielle fournie dans les hôpitaux, les poumons, les reins, le cœur et le foie sont toutefois encore irrigués et opérationnels. Les corps sont donc chauds.