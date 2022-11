Course à pied – La Trans’Onésienne, une doyenne qui ne fait pas son âge L’épreuve créée en 1973 poursuit son petit bonhomme de chemin. Ce samedi, plus de mille participants seront de retour dans le vieux village d’Onex pour fêter ses 50 ans. Pascal Bornand

Sur les pavés du vieux village d’Onex, une course immuable qui a su garder son naturel. GEORGES CABRERA

C’est la doyenne des courses pédestres genevoises et elle fête ce samedi ses 50 ans. Née en 1973 à l’initiative du CGA Onex, la Trans’Onésienne a participé à l’essor du jogging et à la naissance d’une mode, ou plutôt d’une culture, celle de la course libre, par opposition à celle, élitiste, pratiquée sur piste et réservée aux licenciés. À l’origine, elle s’est appelée À Travers Onex et sillonnait les rues de la cité avant qu’elle ne se réfugie en 1981 dans le vieux village et les allées du parc Brot, chassée par la circulation automobile. Déjà!