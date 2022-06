Le monde est-il en train de devenir plus insulaire et multipolaire au moment où les économies font face aux perturbations des chaînes d’approvisionnement, à l’inflation, à la stratégie zéro Covid de la Chine et au conflit en Ukraine?

Face à la montée du nationalisme politique, au départ de centaines d’entreprises occidentales du marché russe, à l’absence de nouveaux accords commerciaux de premier plan et à la poursuite de l’imposition des tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis, il est tentant de voir un recul de la mondialisation.

Mais le monde est déjà passé par là. Apparu au lendemain de la grande crise financière de 2008, le terme «démondialisation» a été considéré à l’époque comme une conséquence du ralentissement de la croissance mondiale. Cependant, la mondialisation est un processus d’évolution séculaire, auquel ni la pandémie, ni les confinements en Chine, ni la guerre en Ukraine ne mettront fin.

Depuis l’invention en 1956 du conteneur maritime standardisé, le volume du commerce mondial a été multiplié par 40, selon l’OMC. Quant à la valeur des marchandises transportées, elle est près de 300 fois supérieure. En 2021, la valeur totale des échanges de marchandises a atteint un record de 28’500 milliards de dollars, soit une augmentation de 25% par rapport à 2020, et de 13% par rapport à 2019. Les services ont atteint 1600 milliards de dollars en 2021, soit un niveau semblable à celui de 2019. Mais le rythme de croissance des échanges commerciaux marque le pas depuis la grande crise financière. Alors qu’il a augmenté de 6% par an en moyenne après 1945, il baissé à environ 3% par an depuis 2008. Ce ralentissement devrait se poursuivre pour atteindre une croissance annuelle de 1,5% à plus long terme.

Post-pandémie et face aux conséquences du conflit en Ukraine, les chaînes d’approvisionnement s’adaptent. Un moyen pour améliorer leur résilience consiste à faire évoluer les entreprises vers le «double approvisionnement» des composants et de la production, en fabriquant les mêmes éléments sur deux sites ou plus, et en créant ainsi une redondance, passant du mode «juste-à-temps» à la fabrication «au-cas-où».

Le monde est de plus en plus fragmenté et des blocs commencent à se former. Le plus visible est celui formé par les États-Unis, l’Union européenne et leurs alliés, qui ont rapidement déployé des sanctions contre la Russie. Le groupe non aligné, comprenant le Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud et la Chine, qui ne souhaitent pas – ou ne peuvent pas – rompre leurs liens avec la Russie, est tout aussi présent. Néanmoins, la relation bilatérale la plus importante sur le long terme reste la concurrence entre les États-Unis et la Chine.

La mondialisation se transforme au fur et à mesure que les échanges commerciaux s’adaptent à l’évolution des contraintes géopolitiques pour répondre à la demande. C’est pourquoi nous ne prévoyons pas de conséquences majeures pour l’inflation ou la croissance économique, car les biens trouvent leur chemin vers les consommateurs, même en présence de barrières commerciales.

Ces quatorze dernières années, la mondialisation a été alimentée par la capacité grandissante des consommateurs à communiquer, à comparer leurs expériences par-delà les frontières et à stimuler ainsi la demande. Sous cet éclairage, la mondialisation comprend les moyens permettant au commerce et aux technologies de mieux connecter le monde et de le rendre plus interdépendant. Dans ce contexte, la mondialisation ne s’arrêtera pas, elle évoluera. CIO Lombard Odier & Cie SA

Stéphane Monnier Afficher plus CIO de la Banque Lombard Odier & Cie SA

