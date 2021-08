Auto – La tradition des coupés fait partie des gènes de BMW Les coupés sportifs à deux portes résistent chez le constructeur allemand. Leur allure sans compromis séduit toujours les puristes. Gil Egger

Le long capot, la courbure du toit, la calandre proéminente suscitent des commentaires admiratifs. G. Egger — BMW-DR

La calandre en deux parties, très haute, ornait déjà les premiers coupés signés BMW, apparus dans les années 1930. Depuis, le capot long est resté, qui abrite toujours un moteur à six cylindres en ligne. En abaissant la proue, le dessin est devenu plus ramassé, la largeur compensant la hauteur. La face avant est maintenant constituée de deux formes aux angles asymétriques entre le haut et le bas, avec un décor en traitillés innovant donnant un effet 3D inédit.

Ajoutez à cela des phares très fins, des ouïes inférieures de grande dimension et vous avez la dernière mouture, dont nous avons testé la variante appelée M440i xDrive, c’est-à-dire à quatre roues motrices. Son bleu profond laisse apparaître les galbes autour des roues, en creux le long des portes. La courbe du toit, très prononcée, prolonge le renflement modéré du capot. Le profil valorise la vocation de coupé. Une réussite incontestable, attestée par quelques commentaires admiratifs de passants, ce qui n’est pas très courant de nos jours. Une pureté impossible avec quatre portes.