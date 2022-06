CONCOURS | 10 dossards à gagner – La Tour Genève Triathlon Gagnez 10 dossards pour le La Tour Genève Triathlon, les 16 et 17 juillet à Genève.

La Tour Genève Triathlon DR

Le La Tour Genève Triathlon est reconnu pour son organisation professionnelle et pour offrir des conditions idéales à tous ses athlètes : parcours sur routes fermées, assistance médicale, ravitaillements, chronométrage officiel, suivi de la course en direct, médailles finishers, packs coureurs complets et de nombreux cadeaux de la part des partenaires. Que tu sois en train de nager dans les eaux bleues du Lac Léman, sillonner les quais du Lac Léman, ou encore courir le long du lac pour franchir la ligne d’arrivée, la foule sera présente pour t’encourager et t’aider à repousser tes limites tout au long de ce magnifique parcours.

Participe à un des 5 formats de course à choix, seul ou en relais :

Half

Standard

Short

Découverte

Courses Juniors

Rendez-vous les 16 et 17 juillet pour participer à la belle fête du triple effort.

latourgenevetriathlon.ch

Délai de participation: jeudi 23 juin à 11h.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: