La moitié de la population mondiale craint la torture en cas d’arrestation. Ce chiffre, révélé par Amnesty International, nous rappelle que personne, nulle part, n’est à l’abri. Partout dans le monde, l’État peut se transformer en agresseur.

Que faire lorsque le système se retourne contre l’individu? Que faire lorsque la police frappe les détenu·e·s avec des matraques au Belarus, que l’armée tire sur les manifestant·e·s au Tchad, que la justice enferme sans raison, viole ou assassine? Les tortionnaires ne sont pas seul·e·s, l’institution les soutient. La peur des représailles fait taire les survivant·e·s.

Lundi 26 juin aura lieu la journée mondiale pour les victimes de la torture. C’est l’occasion de mettre des mots sur cette violence ultime. Si la torture existe toujours en 2023, c’est à cause du tabou qui l’entoure. Quand les victimes surmontent la peur de leur bourreau, elles font face à celle de ne pas être entendues, crues, ou simplement de choquer. En se taisant, elles s’excluent, et protègent malgré elles les coupables. En nous taisant, nous contribuons à les invisibiliser.

Les régimes autoritaires décrédibilisent les quelques voix qui s’élèvent en dépit de la peur. Grâce à une propagande bien rôdée, les manifestants pacifiques deviennent des terroristes, les victimes d’enlèvement mentent ou les coupables sont des ennemis du pouvoir.

Des défenseur·e·s des droits humains dénoncent cette manipulation des faits. À travers notre réseau de 200 organisations dans le monde, nous faisons tout pour les soutenir. Mais nous constatons que leur quotidien se détériore chaque jour. La police les arrête, les harcèle, fouille leurs bureaux, saccage leurs habitations.

Nous vivons une période de regain de la violence, avec le plus grand nombre de conflits armés dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces contextes d’insécurité contribuent à banaliser la torture, et elle peut arriver dans des pays où on l’attend le moins. La violence policière en France et aux États-Unis en est l’exemple. La torture détruit le contrat de confiance entre l’individu et l’État. Elle crée une fracture invisible au début mais qui mène immanquablement au non-droit et à l’instabilité.

En 2023, il faut que la torture disparaisse, et nous savons que c’est possible. Avec nos partenaires, nous protégeons les victimes et nous les soutenons dans leur réinsertion. Nous créons des systèmes de protection et de prévention de la torture dans le monde. Uni·e·s contre la torture, c’est l’initiative de six organisations à la tête de réseaux pour les droits humains dans plus de 100 pays. Ensemble, nos voix sont fortes, avec vous elles le sont encore plus. Ce 26 juin, nous vous appelons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux avec le hashtag #UnitedAgainstTorture. Parler de la torture c’est le premier pas pour normaliser le témoignage des survivant·e·s et les aider à se reconstruire. Ensemble, faisons ce pas, brisons le silence et unissons-nous pour la sécurité, la liberté d’expression et la paix.

Gerald Staberock Afficher plus Secrétaire général de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) DR

