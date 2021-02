Média numérique – La Torche veut ranimer le feu de l’humour local Après quelques erreurs de jeunesse et une audience genevoise décevante, l’application satirique de proximité lance une version 2.0. Et entend conquérir la France prochainement. Philippe Muri

Un dessin de Jehan pour La Torche genevoise. Au bout du lac, un noyau dur de trois a uteurs alimente régulièrement l’application. DR

Inédit, le projet était parti sur les chapeaux de roues. Lancée avec succès à l’été 2017 dans le canton du Jura, l’application mobile La Torche entendait essaimer dans les autres régions romandes. Son objectif? Séduire les amateurs d’humour incisif en brocardant l’actualité locale à raison de trois dessins hebdomadaires et de textes irrévérencieux livrés sur nos smartphones par des cartoonistes et des journalistes du cru. Las… À l’exception du Jura et malgré un engouement notable en 2018, l’enthousiasme est vite retombé. Tout autant que la courbe des abonnements de ce nouveau média numérique de proximité. À Genève notamment, la mayonnaise a eu de la peine à prendre. Avec une audience oscillant entre 200 et 250 abonnés - dix fois moins qu’attendu -, impossible au bout du lac de rémunérer correctement la petite équipe chargée d’entretenir la flamme de la satire.