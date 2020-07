Incivilité – La tombe de son père a été pillée à Saint-Georges Une femme a eu la désagréable surprise de constater que les décorations de la tombe de son père avaient été retirées à son insu. Céline Garcin

Au cimetière de Saint-Georges, au Petit-Lancy, toutes les décorations d’une tombe ont été enlevées. La fille du défunt s’insurge. DR

À la lettre manuscrite envoyée à la rédaction, Nadia, 63ans, a joint deux photos. Sur la première, on y voit la tombe de son père garnie d’une multitude de fleurs, de bougies et d’angelots rouge et blanc. Sur la seconde: la même sépulture totalement vierge. «J’ai toujours tenu à fleurir et à embellir la tombe. Quelle émotion de constater, il y a quelques jours, que tout avait été vidé!»