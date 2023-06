3e édition réussie aux Evaux – La Together Run remplit sa mission dans la bonne humeur Sous le regard de Tadesse Abraham, son parrain, l’épreuve a réuni dimanche 350 coureurs. Cracks et novices, venus d’ici ou d’ailleurs, ont apprécié. Pascal Bornand

À la sortie du stade, le futur vainqueur, Awet Habte (dossard N o 352), et son dauphin, Vitaliy Shafar (N o 199), sont déjà à l’affût. En tête, Luis Miguel Velarde sera vite distancé. PIERRE ALBOUY

C’est une course à pied pas tout à fait comme les autres, inspirée par le travail de quatre collégiens de l’École internationale et organisée en marge de la Journée mondiale des réfugiés. Née dans les derniers soubresauts du Covid, la Together Run prône l’inclusion, le partage et la convivialité, trois vertus qu’elle a su très vite marier malgré un démarrage au ralenti. «Cette fois, la manifestation est bien lancée», se réjouit Olivier Baldacchino au lendemain d’une troisième édition en tout point réussie.