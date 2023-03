Phénomène de société – La «TikTokisation» du sport est-elle en train de le transformer? Qui regarde encore un match entier? Aujourd’hui, la réception du sport est souvent morcelée au profit d’un geste ou d’une émotion. Cette «culture du résumé» peut-elle influencer notre compréhension du sport, voire sa pratique? Certains champions le craignent. Mathieu Aeschmann

IMAGO IMAGES/MICHAEL ZEMANEK, TikTok@asgari_freestyle

Un panier légendaire et tout s’arrête. Le 7 février dernier, LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Rien ne sert de raconter l’action décisive, vous l’avez vue et revue. Comme la joie du «King», le mur de téléphones cherchant à immortaliser l’instant, le terrain envahi ou l’étreinte de Kareem Abdul-Jabbar, désormais mythique second (38’387 points). Mais savez-vous qui a fini par remporter ce match ordinaire?