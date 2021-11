Encre bleue – La Thune vise haut! Julie

Genève, le 05 Decembre 2013, a la TG, le cochon tirelire de la tribune, Jules.

©pascal frautschi TDG

Vous êtes au courant? Présentée comme une rareté, une bonne vieille thune datant de 1886 a été mise aux enchères mardi à Genève. La pièce a trouvé preneur pour 280’000 francs!

C’est dingue, non? Et paf! D’un coup de marteau du commissaire-priseur, ces cent sous se sont transformés comme par magie en une montagne d’argent.

On essaie de faire pareil avec la Thune du Cœur?

L’an dernier, nous avons réussi à collecter un montant encore jamais réalisé de mémoire de Julie: 217’000 francs! L’irruption de la pandémie dans nos vies, avec son cortège de misères qui remontent à la surface, a créé un élan de générosité extraordinaire.

Maintenant que l’émotion cède le pas à une sorte de résignation, n’oublions pas celles et ceux qui ont toujours besoin de soutien au quotidien, et plus encore en ces périodes de fin d’année. Dans sa campagne «Ça peut arriver», qui vient de débuter, l’Hospice général rappelle qu’une personne sur six à Genève a besoin d’un soutien financier de l’État pour vivre. À quoi s’ajoutent toutes celles et tous ceux qui passent entre les mailles du filet social.

Vous l’aurez compris, la Thune du Cœur reprend du service dès aujourd’hui!

J’ai descendu Jules à la réception de la «Tribune» pour qu’il fasse le plein de thunes, avec un petit mot à côté pour annoncer quelles sont les associations bénéficiaires de cette 26e collecte.

Il y a Partage, encore et toujours, puisque à travers la banque alimentaire de Genève, nous touchons aussi une cinquantaine d’associations bénéficiant de ses distributions. Et puis Au Cœur des Grottes et Le CARÉ, qui sont présentées plus en détail dans notre dossier du jour consacré à la Thune, et où l’on vous donne tous les trucs techniques pour payer avec les moyens dits d’aujourd’hui. Alors c’est parti et on fait autant que la thune de 1886. Chiche?

Comment participer à la Thune du Cœur

Pour participer, vous n’avez que l’embarras du choix. L’important, comme les sportifs le disent, c’est de participer. Pour faciliter les dons et s’adapter aux usages en cours, la «Tribune de Genève» a multiplié les options de paiement, notamment numériques. En voici la liste et la marche à suivre.

- Par téléphone, envoyez «THUNE» au 339. Un SMS équivaut à un don de 5 francs, frais d’opérateurs compris.

- Par virement bancaire aux coordonnées suivantes:

Julie - La Thune du Cœur

UBS SA, numéro 0240-504482.01K,

IBAN CH080024024050448201K,

BIC UBSWCHZH80A.

- Par virement bancaire en scannant avec votre téléphone et depuis l’application de votre banque le QRiban ci-dessous.

- Les dons en espèces sont toujours les bienvenus pour contribuer à la Thune. Il suffit de venir les déposer à la réception de notre rédaction, au 11, rue des Rois, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.