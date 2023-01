Solidarité à Genève – La Thune du Cœur, une aide bienvenue face à une précarité croissante Après les records des «années Covid», Jules le cochon a récolté un peu plus de 60’000 francs, qui ont été remis aux trois organisations bénéficiaires. Antoine Grosjean

Frédéric Julliard, rédacteur en chef de la «Tribune de Genève» (au milieu), remet symboliquement Jules à Aude Bumbacher, directrice du Collectif d’associations pour l’urgence sociale (CausE), et à Marc Nobs, directeur de la banque alimentaire Partage. LUCIEN FORTUNATI

Après le formidable élan de solidarité des années Covid, qui l’avait «engraissé» comme jamais auparavant, Jules le cochon est retourné à un régime plus normal. La récolte 2022 de la Thune du Cœur, qui vient de s’achever, est certes loin d’égaler les records de 2020 et 2021 (respectivement 200’000 fr. et 100’000 fr.), mais elle a quand même permis de verser 60’607 fr. 75 très exactement aux trois organisations bénéficiaires. C’est dans la moyenne, plutôt haute, des dons collectés avant le Covid.

La semaine dernière, le rédacteur en chef de la «Tribune de Genève», Frédéric Julliard, a symboliquement remis Jules à Aude Bumbacher, directrice du Collectif d’associations pour l’urgence sociale (CausE), et à Marc Nobs, directeur de la Fondation Partage. La cagnotte est répartie entre ces deux œuvres d’entraide et l’association Femmes à bord (F.A.B.), toutes trois récipiendaires cette année de la générosité des Genevoises et Genevois. Une aide bienvenue pour poursuivre leurs missions respectives, plus que jamais indispensables.

La demande augmente

«Dans notre domaine, l’hébergement d’urgence, la situation est de plus en plus tendue, confie Aude Bumbacher. Chaque jour, nous devons refuser une quarantaine de personnes, par manque de place. Nous accueillons désormais des gens qui avaient auparavant un logement et un emploi, mais n’arrivaient plus à joindre les deux bouts.» La Thune du Cœur permettra notamment au CausE d’acquérir du matériel pour préparer des repas dans de meilleures conditions.

«La solidarité qui se manifeste par la Thune du Cœur est un bon signal. Chaque franc compte.» Marc Nobs, directeur de la Fondation Partage

Chez Partage aussi, on constate une aggravation de la précarité: «Le nombre de personnes ayant recours à l’aide alimentaire a explosé pendant la crise du Covid, mais depuis, il n’a plus vraiment rebaissé, déplore Marc Nobs. Désormais, ce n’est plus une aide d’urgence, mais une aide conjoncturelle. Avec l’inflation, le prix des denrées alimentaires augmente, mettant de plus en plus de personnes en difficulté. La solidarité qui se manifeste par la Thune du Cœur est un bon signal. Chaque franc compte.»

Claudia Mascarenhas, présidente de l’association Femmes à bord (F.A.B.), qui soutient les femmes en grande précarité, se réjouit également du coup de pouce de Jules: «Notre équipe compte beaucoup de bénévoles, mais nous avons besoin d’engager du personnel car la demande a augmenté. La contribution de la Thune du Cœur nous permettra aussi d’organiser plus de sorties, d’activités et d’ateliers.»

Des gestes porteurs d’espoir

Au nom de toute l’équipe de la «Tribune de Genève», Frédéric Julliard tient à remercier chaleureusement tous les donateurs et donatrices, ainsi que les personnalités qui ont fait don d’objets de valeur et qui ont participé, sous une forme ou une autre, à cet élan de solidarité. «Malgré les difficultés que rencontre une part croissante de la population, la générosité des Genevoises et Genevois se manifeste toujours. Tous ces gestes, quel que soit le montant, sont précieux et porteurs d’espoir.»

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.