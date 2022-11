Solidarité – La Thune du cœur, c’est reparti! Joël Dicker, Claude-Inga Barbey, Licia Chery, Louis Schwizgebel et Alain Morisod sont les parrains de cette 27e collecte de dons destinée aux plus démunis du canton. Georges Cabrera , Julie

C’est la 27e édition de la Thune du cœur. Le but, apporter une aide aux gens du coin en situation de grande précarité. L’argent est intégralement versé aux associations choisies.

À l’aide alimentaire est venu par exemple s’ajouter l’hébergement d’urgence. Depuis 2009, la fondation Partage fait partie chaque année des trois bénéficiaires de la Thune, et récolte la plus grande part des dons, soit 50%. Normal! La banque alimentaire fournit plus d’une cinquantaine d’autres associations mettant à disposition gratuitement des repas, des aliments et des produits de première nécessité aux personnes dans le besoin.

Cette année, deux nouvelles associations font leur apparition: il s’agit du CausE et de F.A.B. Le CausE propose un hébergement d’urgence et a notamment ouvert depuis cet été un lieu réservé à l’accueil des hommes, à Plan-les-Ouates. Acronyme de «femmes à bord», une idée qui a émergé sur le Bateau Genève, F.A.B., offre repas chauds, produits de première nécessité et activités sociales aux femmes sans abri.

Comment faire un don?

Vous pouvez glisser une thune – soit cinq francs – ou plusieurs dans le cochon tirelire répondant au doux nom de Jules posté à la réception de la Tribune (11 rue des Rois). Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 339 avec votre téléphone, message qui vous sera taxé 5 francs. Pour les dons plus considérables, voici les coordonnées pour effectuer un virement bancaire:

Julie-La thune du cœur/UBS SA

Numéro 0240-504482.01K

IBAN: CH080024024050448201K

BIC: UBSWCHZH80A

Sans espérer rivaliser avec le montant spectaculaire de 200’000 francs récoltés en 2020 – année Covid qui a vu affluer les élans de solidarité –, nous souhaitons une excellente collecte 2022 à la Thune du cœur.

Qui sont les cinq parrains de la Thune? Afficher plus Cinq personnalités genevoises ont accepté de promouvoir la Thune du cœur. Il s’agit de Joël Dicker, romancier à succès révélé par «La vérité sur l’affaire Harry Québert», de Claude-Inga Barbey, comédienne et humoriste actuellement aux manettes de la Revue et connue pour ses sketches en vidéo de la femme de ménage Manuela, de Licia Chery, chanteuse soul, auteure et animatrice de «C’est ma question» sur la RTS, de Louis Schwizgebel-Wang, pianiste virtuose, et d’Alain Morisod, présentateur star de la regrettée émission de musique populaire «Les coups de cœur d’Alain Morisod».

Georges Cabrera est journaliste vidéo. Auparavant, il a travaillé plus de quinze ans comme photographe en couvrant la vie locale pour la Tribune de Genève. Il a reçu le Swiss Press Photo en 2003 (art et culture) et en 2012 (sport). Plus d'infos

