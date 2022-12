Jules de la Thune du Cœur. LUCIEN FORTUNATI

Quelques nouvelles du front. Pour l’instant, quelque 27’000 francs dorment déjà au chaud sur le compte de la Thune du Cœur, grâce à une foule de dons privés, de jolis montants à un ou deux zéros. Merci également à l’association du Salon de la Bougie, qui a versé 2000 francs récemment. À ce montant s’ajouteront encore des centaines de pièces de monnaie (dont beaucoup de thunes!) non encore comptées, fruits des divers cochons si j’ose dire, notamment ceux de la Course de l’Escalade et de la réception de la «Tribune».

Rapport au cochon de la réception, une dame passe chaque lundi «nourrir Jules» d’une pièce de 5 francs, pendant tout le temps de la collecte. Et ce depuis des années. Trop chou!

Il faudra aussi compter sur les tirelires colorées de l’association Partage, les divers dons à venir, ainsi que sur le produit de la vente aux enchères (les bouteilles de vin peuvent s’acquérir jusqu’à demain 6 h, les dessins originaux de Töpffer père et de Tom Tirabosco jusqu’au 24 décembre 6 h).

Il faut aussi que je vous tienne au courant d’un couac: vous êtes plusieurs à nous avoir demandé un bulletin avec QR code pour envoyer de l’argent sur le compte de la Thune. Or, malheur! Le QR code que nous avions est défectueux, et ne fonctionne que pour les personnes qui paient depuis la même banque que celle du compte de la Thune… Nos équipes de la comptabilité mettent tout en œuvre pour obtenir un QR code ratissant large. En attendant, il faudra inscrire l’IBAN à l’ancienne sur votre application de paiement, ou le dicter au guichet de votre banque.

Julie-La thune du cœur/UBS SA

Numéro 0240-504 482.01K

IBAN: CH080024024050448201K

BIC: UBSWCHZH80A

Pour rappel, les bénéficiaires de la Thune cette année sont Partage, le CausE, et F.A.B.

À bientôt!

