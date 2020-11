Solution – La tétée contre le Covid Le lait maternel booste l’immunité de l’enfant, qu’il soit nourrisson ou bambin. Il est recommandé de prolonger l’allaitement pendant l’hiver. Marianne Grosjean

Le lait maternel est riche en oligosaccharides qui sont utiles pour éliminer les bactéries avant qu’elles ne puissent nuire. Enrico Gastaldello

Et si le lait maternel pouvait chasser le coronavirus? Dernièrement, des pharmacies de Rome ont vu exploser la demande en lactoferrine, un composant se trouvant en forte quantité dans le lait maternel, et dont les propriétés sont censées aider à combattre le Covid-19. Les mères seraient-elles bien avisées de continuer les tétées durant la pandémie? Oui, estime la gynécologue-obstétricienne genevoise et spécialiste en allaitement Tatiana Giraud: «Le lait maternel est riche en anticorps, particulièrement des immunoglobulines A, qui sont synthétisés par la mère dont le système immunitaire réagit aux germes de l’environnement. Il s’agit d’une protection personnalisée puisque le couple mère-bébé est exposé au même milieu. Le lait maternel est également riche en oligosaccharides, utiles pour éliminer les bactéries avant qu’elles ne puissent nuire.»