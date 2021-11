Lettre du jour – La tête se porte bien! Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Puplinge, 28 novembre

Habitant à Puplinge, je réagis à une lettre de lectrice intitulée «On marche sur la tête» publiée le 26 novembre 2021. L’auteure se plaint sans nuances de l’effet des mesures prises dans la commune pour réduire le trafic routier ou pour favoriser la mobilité douce.

Lettre du jour On marche sur la tête! Les modifications des carrefours sur la route de Jussy induisent un report du trafic transfrontalier pendulaire sur les routes qui traversent Puplinge. Nos autorités, à l’instar d’autres, dont celles des communes savoyardes voisines, ont réagi pour le bien des habitants du village (bruit, sécurité, pollution).

Les mesures mises en place consistent en une interdiction de traverser la place centrale le matin de 6 h 30 à 9 h et le soir de 16 h à 19 h, mais seulement du lundi au vendredi, et d’emprunter la route de Cornière pour accéder à la douane (ou au centre commercial, dont les commerçants se plaignent de la concurrence). En quoi mettent-elles en péril le commerce local?

La quasi-totalité des pendulaires fait ses courses en France. Ceux-ci ne s’arrêtent pas spécialement dans les commerces du village ou à la ferme de Cornière. Les habitants des communes voisines, y compris les habitants frontaliers, peuvent continuer à y accéder, même aux heures précitées, et les places de parc situées à proximité des commerces sont toujours à disposition. Tout au plus faudrait-il accepter de se parquer quelques mètres plus loin et marcher.

Après deux ans de discussions pour modérer le trafic dans le village, ce qui est mis en place est proportionné. Je soutiens le commerce local, mais je pense aussi aux résidents ou aux enfants de la commune. Je ne peux donc pas m’associer à ces protestations, émises sans aucun recul, quinze jours après la mise en œuvre des mesures. Nous sommes dans une période de test et les modifications nécessaires pourront être décidées après identification de tous les problèmes.

Jusque-là, tout le bien que je souhaite est que le but de modération poursuivi soit atteint, avec le moins de préjudice.

Daniel Dumartheray, membre du comité de Bien vivre à Puplinge

