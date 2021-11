Reportage – La terre s’affaisse: Allaman, gare terminus entre Genève et Lausanne La ligne reliant les deux villes romandes est coupée pour une durée indéterminée. Cornavin à l’arrêt ce mardi soir. Thierry Mertenat

Sur le quai numéro 1, les voyageurs pour Lausanne et le reste de la Suisse attendent d’embarquer dans un train régional qui n’ira que jusqu’à Allaman. LAURENT GUIRAUD

Non pas une coupure de courant ou une panne informatique. Pire, la terre qui se dérobe et qui embarque les voies. À la hauteur de Tolochenaz, dans le canton de Vaud. Tous les trains de la ligne Genève-Lausanne y passent. Là, depuis 17 h 10, ce mardi 9 novembre, plus aucun.

La gare Cornavin a tôt fait de se remplir de pendulaires stoppés dans leur élan, immobilisés sur les quais, s’agglutinant partout où il reste de la place. Les écrans, petits et grands, n’ont que des mauvaises nouvelles à publier. D’abord l’annonce d’une perturbation, avec son cortège de trains supprimés. Puis un possible rétablissement à 21 h 30. Enfin, l’assommoir: «Retard indéterminé».