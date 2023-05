Depuis l’espace – La Terre comme vous ne l’avez jamais vue Le dernier satellite météorologique européen vient de livrer ses premières images de la planète bleue. Effet garanti. Emmanuel Borloz

EUMETSAT/ESA

Une fois n’est pas coutume, l’Agence spatiale européenne (ESA) ne fait pas dans l’euphémisme pour décrire les dernières images de la Terre qu’elle publie ce jeudi. L’agence, qui annonce carrément qu’elle est «fière», parle «d’images spectaculaires de la Terre» et «d’un niveau de détail remarquable».

Il faut dire que le résultat est en effet bluffant. Sur le site de l’ESA, la Terre se révèle comme on ne l’a jamais vue depuis l’espace. On découvre la planète bleue vue depuis l’orbite géostationnaire, à plus de 35’000 kilomètre. La résolution est telle, qu’il est possible de zoomer et d’obtenir des détails impressionnants. «L’image, capturée par l’imageur combiné flexible du satellite le 18 mars 2023, montre une grande partie de l’Europe du Nord et de l’Ouest et de la Scandinavie recouverte de nuages, avec un ciel relativement clair au-dessus de l’Italie et des Balkans occidentaux», précise l’agence, qui évoque «un niveau de détail jusqu’ici inatteignable sur l’Europe et l’Afrique depuis une orbite géostationnaire.»

Les images, prises toutes les 10 minutes, ont une impressionnante résolution spatiale comprise entre 1 et 2 kilomètres.

Tourbillons de nuages

On doit cette prouesse au dernier satellite météorologique européen, le Meteosat Third Generation Imager, lancé sur une fusée Ariane le 13 décembre passé. Ce satellite de dernière génération a des ambitions élevées puisqu’il ne promet rien de moins que de «révolutionner les prévisions météorologiques en Europe».

La neige sur les Alpes et la Norvège vue de l’espace avec un niveau de détail inédit. EUMETSAT/ESA

«Les instruments embarqués sur les satellites météorologiques Meteosat de troisième génération produisent des images d’une résolution et d’une fréquence beaucoup plus élevées que ceux embarqués sur les satellites Meteosat de deuxième génération. Des détails tels que les tourbillons de nuages au-dessus des îles Canaries, la couche de neige sur les Alpes et les sédiments dans l’eau le long de la côte italienne sont visibles sur l’image. Ces détails ne sont pas aussi clairement visibles, ou pas du tout visibles, sur les images des instruments installés sur les satellites de seconde génération.»

Sans oublier «un plus grand niveau de détail des structures de nuages à de hautes latitudes. Ces informations permettront aux services de prévision météorologique de suivre de façon plus précise l’évolution rapide des phénomènes météorologiques violents dans cette région».

Anticiper les phénomènes extrêmes

On s’étonnera de s’extasier devant une mer de nuages? L’ESA a réponse à tout. «Il peut sembler étrange de montrer autant d’enthousiasme pour une journée nuageuse sur la plupart de l’Europe. Mais le niveau de détail observé dans cette image pour les nuages est extrêmement important pour les météorologistes. Ces détails issus d’images à haute résolution, associés au fait que les images seront produites plus fréquemment, signifient que les prévisionnistes seront en mesure de détecter et de prévoir plus rapidement, et avec plus de précision, les événements météorologiques violents. »

Passé l’effet wow de cette première image, c’est donc à des fins scientifiques que devront servir ces satellites de dernière génération. «La haute résolution et le cycle de répétition fréquent de l’imageur flexible combiné aideront grandement la communauté de l’Organisation météorologique mondiale à améliorer les prévisions de phénomènes météorologiques extrêmes, la surveillance du climat à long terme, les applications marines, la météorologie agricole, et apporteront une contribution importante à l’initiative «Alertes rapides pour tous», en particulier sur le continent africain », a ajouté Natalia Donoho, chef de la Division des systèmes spatiaux et de l’utilisation du spatial de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

«Cette image remarquable confirme que le système MTG nous permet d’amorcer une nouvelle ère dans la prévision des événements météorologiques violents», conclut Phil Evans, directeur général de l’EUMETSAT

