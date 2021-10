Justice vaudoise – La tentative de vol de cuivre sur des lignes CFF avait mal fini

Deux hommes accusés d’avoir tenté de voler près d’une tonne de cuivre sur des lignes CFF ont comparu mardi en première instance devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte, à Nyon (VD). L’un des prévenus est en outre poursuivi pour avoir supposément laissé son acolyte à son sort, après qu’il a été électrocuté.

Les faits incriminés se sont déroulés à Eclepens (VD) dans la nuit du 20 au 21 juin 2020, entre 23h30 et 1h du matin. Selon l’acte d’accusation, le duo a tenté de dérober 960 kg de cuivre, d’une valeur de plusieurs milliers de francs.

À CE SUJET: Abo Pincés avec 600 kilos de câble de cuivre des CFF Ouverture du procès d'une bande de voleurs de cuivre

Les deux complices présumés étaient occupés à couper des lignes de contact faites du métal rouge lorsque soudain, l’un d’entre eux a reçu une décharge électrique qui l’a envoyé à terre, plusieurs mètres plus bas, selon le Ministère public.

Souffrant de graves brûlures et traumatismes, il était alors en danger de mort imminente, a conclu l’enquête de l’autorité de poursuite. Malgré cela, l’autre prévenu aurait quitté les lieux sans lui prêter assistance, ni avertir les secours. En détention provisoire depuis février dernier, ce ressortissant bulgare âgé d’actuellement 29 ans doit répondre d’omission de prêter secours ainsi que, comme le deuxième accusé, de tentative de vol et de dommages à la propriété qualifiés.

Les travaux de remise en état des lignes ont coûté 19’287 francs, selon les CFF. L’entreprise ferroviaire a déposé plainte et s’est constituée partie civile, mais n’a pas assisté au procès.

Récits divergents

Mardi, à Nyon, les intéressés ont livré des versions totalement différentes aux juges. Le Bulgare a nié avoir participé à la tentative de vol ou avoir été présent lors de la chute de l’autre homme. «Je me trouvais à 300 ou 400 mètres de là et j’ai vu une grande lumière bleue», a-t-il déclaré par la voix de son interprète. Il a dit regretter de ne pas avoir pu en faire plus pour le blessé et d’avoir été «au mauvais endroit au mauvais moment».

Quand la présidente du tribunal lui demande pourquoi il n’a pas été en mesure de porter assistance au blessé, il répond avoir été «paniqué» et que son corps était trop lourd pour pouvoir le hisser dans une voiture. Il prétend être parti chercher un ami pour l’aider. Quant aux photos de lignes électriques retrouvées par la police dans son téléphone, élément soulevé par le procureur, le prévenu, d’abord surpris, explique ensuite s’être «promené dans des endroits comme ça» et avoir bu un café à la gare.