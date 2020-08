Golfe du Mexique – La tempête Laura est devenue un ouragan Désormais, les vents de l’ouragan Laura se sont renforcés. Ils menacent toujours les États-Unis.

La tempête Laura est devenue un ouragan. Elle menace désormais les Etats-Unis. Ici, la République dominicaine qui a été frappée par Laura. (Mardi 25 août 2020) Keystone En Louisiane, on se prépare pour les passages successifs des ouragans Morgan et Laura. (Lundi 24 août 2020) AFP 1 / 13

La tempête Laura est devenue mardi un ouragan dans le Golfe du Mexique avec des vents soufflant à 120 km/h et menace la côte américaine, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC).

Laura devrait se renforcer encore davantage en s’approchant mercredi des côtes sud-ouest de la Louisiane et d’une partie du Texas, ont précisé les météorologues.

Mise en garde

Le NHC, basé à Miami, a mis en garde contre des crues soudaines et des inondations dans des portions du Texas, de la Louisiane et de l’Arkansas. Laura «devrait toucher terre au moins en tant qu’ouragan de catégorie 3. Assurez-vous d’être préparés, d’avoir ce dont vous avez besoin et de suivre les infos locales pour être informés», a tweeté John Bel Edwards, le gouverneur de Louisiane, à l’attention des habitants de l’Etat.

La tempête avait provoqué de fortes pluies et des inondations en Haïti et en République dominicaine, où au moins 24 personnes sont mortes. A Cuba, elle a causé des dégâts matériels mais pas de décès.

La saison des ouragans dans l’Atlantique, qui dure officiellement du 1er juin au 30 novembre, s’annonce particulièrement intense cette année – le NHC s’attend à 25 dépressions.

La République dominicaine a également été touchée par Laura. Keystone

