France – La tempête Alex prive 6000 foyers d’électricité en Bretagne Les fortes intempéries en France ont provoqué de nombreuses coupures d’électricité dans le nord-ouest du pays. Les secours ont effectué plus de 800 interventions dans la région pour des inondations et des dégâts de matériel.

Des techniciens réparent le réseau électrique en Bretagne après le passage de la tempête Alex. AFP

Environ 6000 foyers étaient toujours privés d’électricité dimanche matin en Bretagne à cause du passage de la tempête Alex dans la péninsule armoricaine, a annoncé Enedis, une filiale d’EDF.

«Suite au passage de la tempête Alex en Bretagne, 6000 foyers sont privés d’électricité en Bretagne, dont 4000 dans le Morbihan», a indiqué le gestionnaire du réseau dans un point de situation établi dimanche à 08h00.

Interrogé par l’AFP, le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) des Côtes-d’Armor a indiqué qu’une quarantaine d’interventions étaient en cours dimanche matin, essentiellement dans les secteurs de Paimpol et Saint-Brieuc. «Depuis samedi 08h00, on en est à plus de 800 interventions pour des inondations et des choses «matérielles»», a indiqué le Codis, précisant qu’il n’y avait pas de blessé.

Vigilance orange levée

Météo-France a levé dimanche matin la vigilance orange «pluies inondations» dans le département. «Pour l’ensemble de l’épisode Alex, les cumuls de pluies entre jeudi soir et samedi soir sont exceptionnels, avoisinant les 150 mm sur le nord-ouest des Côtes-d’Armor, et souvent plus de 100 mm ailleurs», peut-on lire dans un communiqué.

Il a ainsi plu 151 mm d’eau à Saint-Brieuc alors que la moyenne mensuelle pour le mois d’octobre est de 82 mm.

ATS/NXP