Intempéries – La tempête a condamné une centaine d’arbres L’interdiction de pénétrer dans les parcs n’a pas été respectée ce week-end. Il faudra «des semaines et des semaines» pour évacuer les bois qui sont tombés. Théo Allegrezza

Genève, 13 août 2020. Eaux-Vives, Parc la Grange. De nombreux arbres ont été déracinés par le violent orage, et de nombreuses branches arrachées. Et des barrières envolées. Laurent Guiraud

Genève panse ses plaies. Après la violente tempête qui s’est abattue par surprise jeudi sur le canton, pompiers, employés de la Voirie et du Service des espaces verts (Seve) de la Ville de Genève ont passé le week-end sur le pont. Ici pour sécuriser un préau d’école et guetter un arbre ou une branche qui menaçait de tomber, là pour évacuer l’eau qui a inondé une cave. Entre jeudi soir et lundi matin, le Service d’incendie et de secours (SIS) a effectué pas moins de 309 interventions en lien avec l’orage, dont 27 encore dimanche.