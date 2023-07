Baignade en eau vive à Genève – La température du lac et du Rhône a fortement chuté Après les pluies et les orages survenus ces derniers jours, l’eau du fleuve flirte avec les 15 degrés, celle du lac les 16. Chloé Dethurens

La température du lac se montait à 16,5 degrés ce jeudi, au niveau des Bains des Pâquis. LAURENCE RASTI

Les amateurs de baignade en eau froide ont dû retrouver le sourire cette semaine. Depuis quelques jours, la température du lac, au niveau des Bains des Pâquis, et celle du Rhône a chuté. Le premier ne dépassait pas les 16,5 degrés ce jeudi. Le second atteignait les 16,4 degrés. Rien à voir avec les 24 degrés recensés il y a une semaine.

Les orages récents et la baisse des températures à Genève ont évidemment participé à ce refroidissement. Ce mardi, le Rhône n’était plus qu’à 12,6 degrés. L’eau de l’Arve, ce jour-là, ne dépassait pas les 10 degrés, avec, pour tous les cours d’eau mentionnés, un niveau relativement stable. Ces sites retrouveront-ils une température plus clémente pour les baigneurs les plus frileux?

On ne retrouvera pas la chaleur des dernières semaines caniculaires. Selon MétéoSuisse, les températures à venir la semaine prochaine à Genève ne seront pas extrêmes, mais tourneront plutôt avec des maximales autour des 24 à 26 degrés.

Ces variations rapides sont fréquentes: le Rhône est dépendant des eaux de surface du lac, dont la température varie en fonction de la pluie, du vent ou du soleil. Mais pour la faune locale, une température basse est plutôt une bonne nouvelle: «au-dessus de 18 degrés, le Rhône devient invivable pour les poissons, notamment les truites», indique Gottlieb Dändliker, inspecteur cantonal de la faune. Le silure, qui accompagne souvent les nageurs, résiste mieux. Or, les animaux s’adaptent: lorsqu’il fait très chaud, les poissons se laissent descendre et rejoignent les eaux plus froides de l’Arve.

Précisons que les baigneurs peuvent désormais à nouveau profiter du Rhône et de l’Arve sans risque de contamination. Le fleuve avait effectivement été pollué par la bactérie E. coli ces derniers jours suite à un dysfonctionnement dans une station d’épuration de France voisine. Rappelons que la baignade reste déconseillée après de fortes pluies.

Chloé Dethurens est journaliste au sein de la rubrique genevoise depuis 2019. Elle écrit pour la Tribune de Genève depuis 2007. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.