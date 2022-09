La numérisation galopante a provoqué depuis une dizaine d’années un chamboulement médiatique spectaculaire. Et il est loin de s’achever. La presse flirte en permanence avec le point d’incandescence tandis que la télévision publique, après sa grande victoire contre «No Billag», est de nouveau dans le viseur de l’UDC. Le parti de Blocher a lancé ce printemps sa nouvelle initiative anti-SSR, «200 francs, ça suffit». La redevance passerait de 335 à 200 francs. Sachant que ce financement assure environ 80% du budget de la radio-télévision publique, on comprend vite qu’il ne restera que des miettes du programme tel que nous le connaissons aujourd’hui. Le service public suisse n’a pas l’exclusivité d’une telle remise en question. En Grande-Bretagne, la prestigieuse et puissante BBC subit un gel de ses moyens, avec des conservateurs qui rêvent de lui couper les ailes, sinon la tête. En France, l’audiovisuel public, qualifié de «honte de la République» par Emmanuel Macron, a été privé de sa redevance datant d’il y a nonante ans, puis sauvé par un autre mode de subvention. Quant à la plus grosse machine publique européenne, l’allemande ARD, elle est en proie à un vaste scandale interne au moment où elle s’engage dans une réforme en profondeur.

Mais l’adversité la plus puissante vient évidemment des GAFA, dévoreurs de pub et d’attention, ainsi que des mégaplateformes du film comme Apple TV, Amazon Prime ou Netflix, qui s’ouvrent aux annonceurs prochainement. Mauvaise nouvelle, pour la SSR notamment, qui a déjà vu partir 80% de la publicité télévisuelle suisse (en volume) vers les chaînes étrangères. Sans parler de la perte d’exclusivité des matches la ligue nationale en foot et hockey, qui n’a rien d’anecdotique.

Pour enrayer la chute de l’audience tous canaux, la SSR a créé la plateforme Play Suisse, regroupant toutes les productions helvétiques. Belle idée, bel effort. Si la TV linéaire est donnée pour morte depuis longtemps, l’audience toutes plateformes va aussi continuer de s’éroder. Il s’agit aujourd’hui de repenser le concept même de télévision, à l’heure de la vidéo omniprésente, et de le réinventer de fond en comble. L’enjeu est aussi lourd que complexe. Le service public y parviendra-t-il?

Exactement la même question se pose aux chaînes privées. Pas en Suisse, marché lilliputien oblige, mais en France, par exemple, où les grandes privées continuent de susciter les convoitises de la dizaine de gros industriels et rois des télécoms, presque tous milliardaires, avides de presse et médias. Citons Martin Bouygues (TF1, Bouygues Telecom…), Vincent Bolloré (Canal+, CNews), Patrick Drahi (BFMTV, RMC). La bataille, ces jours-ci, pour le rachat du groupe M6 le prouve. À peine Bouygues est-il écarté en raison d’une position devenant dominante (40% de l’audience audiovisuelle) que les Xavier Niel et autres Daniel Kretinsky se précipitent.

Mais pourquoi se déchirent-ils pour un marché médias notoirement plombé? En France aussi, les audiences s’effondrent. Un tiers de moins en quinze ans pour la championne TF1. Le paysage de la presse n’est pas plus rassurant, ni prometteur. Et pourtant, les médias continuent d’attirer les grandes fortunes. Faut-il en déduire un formidable potentiel caché des chaînes à papa, y compris publiques? Peut-être, on aimerait le croire. Mais c’est plutôt le signe qu’en France, les grandes fortunes n’ont pas trouvé de plus jolies danseuses que les médias pour asseoir leur pouvoir et jouer de leur influence. Tapie et autres Dassault ont montré le chemin.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse.

