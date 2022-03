Théâtre Alchimic – La Tchéquie capitaliste, une farce allégorique Frédéric Polier monte «Vera Job Interviews», du dramaturge tchèque Petr Zelenka, ou comment une agente de casting devient mère maquerelle à la solde du profit. Katia Berger

La bande à Polier: sept acteurs pour une trentaine de rôles et presque autant de perruques. ISABELLE MEISTER

Créés en République tchèque en 2014, ces «Job Interviews» avaient tout pour séduire Frédéric Polier. Le metteur en scène genevois, après quelques infidélités hispaniques, y renoue avec ces amours slaves qui l’ont conduit jadis à monter Gogol, Gombrowicz, Boulgakov ou Dostoïevski. Il y poursuit la critique sociale et l’analyse historique qu’il n’a jamais délaissées. Et il y trouve matière à s’amuser comme un petit fou, déguisant sa troupe à qui mieux mieux, batifolant avec les supports techniques et jubilant sans entraves de forcer le trait.

Assoiffée de pouvoir autant que d’argent, Vera (Camille Giacobino en cow-girl à tresse blonde, omniprésente sur le plateau) mène d’une main de fer son agence de casting praguoise. Rachetée par une compagnie anglaise, elle n’hésite pas plus à prostituer ses actrices qu’à les virer l’instant d’après. Son absence de scrupules ne l’empêche cependant pas de gérer l’existence de son vieux père dépositaire des valeurs communistes (Bernard Escalon), de veiller sur un ex-mari impuissant (Olivier Lafrance, très multitâche), de cultiver l’amitié d’un acteur toxico (brève contribution d’un Polier en petite tenue), ou de se rabibocher sans fin avec un frère moralisateur (Cédric Dorier). L’ascension de l’arriviste sera évidemment suivie d’une chute cruelle, jusqu’à la déchéance scatologique, quand ses dirigeants disposeront d’elle comme d’une simple figurante dans leur scénario commercial.

Camille Giacobino, une Vera en bout de course, à qui s’ouvrent les vertiges métaphysiques. ISABELLE MEISTER

Boulimique à l’image de l’engagement exigé des artistes – Alexandra Tiedemann et Charlotte Filou tiennent le pompon en termes de métamorphoses à la minute –, la satire aborde une multitude de thèmes sans donner dans la dentelle, peut-être, mais sans sacrifier à leur complexité non plus. Avec une voracité idoine, la mise en scène intègre à des tableaux débités à la chaîne images vidéo, jeux d’ombres, projection d’archives, fumigènes et autres accessoires. Que dire en revanche d’une direction d’acteurs uniformément stéréotypée d’un bout à l’autre du spectacle, que l’on soit dans la farce ou dans l’échappée fantastique? Dommage…

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

