Crise du Covid-19 – La task force présente ses solutions contre les complotistes Face aux théories coronasceptiques, les experts de la Confédération conseillent de miser sur la pédagogie et l’information du grand public. Julien Culet

Pour la task force Covid-19, l’information est la clé pour lutter contre la propagation de thèses complotistes. keystone-sda.ch

Bill Gates est à l’origine de la pandémie de coronavirus, la propagation du virus est intimement liée à la 5G ou encore les vaccins ont pour but de contrôler la population. Les théories complotistes fleurissent depuis une année et le début de la crise. Au sein du grand public, elles côtoient les doutes sur les origines ou les remèdes au coronavirus. Pour y répondre et lutter contre la diffusion de fake news, la task force Covid-19 de la Confédération a mis en ligne un article présentant ses pistes.

Elle explique qu’il faut miser sur une toujours plus grande information à la population. Elle conseille ainsi de mettre en place des outils interactifs permettant à tout un chacun de pouvoir dialoguer avec des experts, des représentants officiels et des membres de la task force. Il faudrait également que les experts et les institutions soient toujours plus présents dans les médias. «Cela implique de discuter ouvertement des incertitudes tout en mettant l’accent sur le consensus scientifique lorsqu’il existe», précise la task force. Il s’agirait ainsi d’expliquer davantage que des opinions scientifiques minoritaires ont été prises en compte mais finalement rejetées, en détaillant les raisons. Les thèses du professeur français Didier Raoult est nommé en exemple.