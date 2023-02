Marc Lüthi, président du CP Berne Yvain Genevay / Tamedia

J’ai une bonne nouvelle: la Swiss League a un avenir. Ces derniers mois, il y a eu beaucoup d’incertitudes quant au futur de la deuxième division du hockey helvétique. Quand Langenthal, un club bien ancré dans cette catégorie de jeu, champion il y a quelques années, a communiqué qu’il se retirait du hockey professionnel pour retourner en MyHockeyLeague, des interrogations sont apparues sur la place publique. D’autres équipes vont-elles emprunter le même chemin? La Swiss League est-elle condamnée?

Je peux répondre à ces deux questions avec le même mot aujourd’hui: non!

D’abord, il faut savoir que Langenthal, l’un de nos clubs partenaires avec le HC Bâle, ne retourne pas dans la catégorie amateur pour des raisons structurelles, mais pour des motifs infrastructurels. Il ne dispose tout simplement pas d’un outil de travail, une patinoire, pour pouvoir relever ses défis en Swiss League.

Ensuite, selon mes informations, aucune autre équipe ne quittera la catégorie de jeu au terme de la saison 2022-2023 et une formation de MyHockeyLeague sera promue. On retrouvera donc 10 escouades à cet échelon lors du prochain exercice.

Ce constat n’empêche pas l’introspection. Il y a trois ans, lorsque la National League avait créé sa société anonyme et était devenue autonome, elle avait commis l’erreur de ne pas impliquer la Swiss League dans le processus. On est toujours plus intelligent après coup, mais le procédé n’était pas le bon.

Mais, nous, les clubs de National League, ne sommes pas les uniques responsables de ce couac. Les formations de deuxième division ont cru qu’elles pouvaient valoriser leur produit sur les marchés télévisuels et commerciaux. La réalité a démontré qu’il s’agissait davantage d’un fantasme que d’une réalité.

Il était donc temps de réparer ces fautes pour le bien de toutes les parties concernées. La nouvelle sera rendue publique dans peu de temps: un accord a été trouvé. La National League va collaborer avec la Swiss League, l’aider à trouver une plateforme d’exposition à la télévision, à dégoter un sponsor titre et il est d’ores et déjà acquis que chaque formation de 2e division percevra un montant à six chiffres.

Nous n’avons pas effectué cette démarche dans un esprit de bon Samaritain. Nous l’avons fait parce que la Swiss League exerce un rôle important dans la pyramide de développement du hockey suisse. Quelle ligue peut permettre aujourd’hui à de jeunes talents de se développer dans une ligue d’hommes tout en perpétuant une tradition dans des régions où le hockey est ancré dans la culture locale? Je me rends de temps à autre dans des stades de deuxième division et mesure à chaque fois l’impact d’une équipe dans une communauté.

Et puis, dois-je rappeler que notre Roman Josi, le meilleur hockeyeur suisse de l’histoire, avait bénéficié de cette plateforme de développement lorsqu’il s’était joint à trois reprises aux Young Sprinters du Top Scorer Cyrill Pasche en LNB?

