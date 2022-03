Ski alpin – Romane Miradoli s’impose sous les yeux de Roger Federer Le citoyen local de Lenzerheide, présent dans la zone d’arrivée, a éclipsé le premier succès de la Française a en Coupe du monde lors du Super-G de la station grisonne. Lara Gut-Behrami troisième. R. Ty

Romane Miradoli a récolté son premier succès en Coupe du monde. AFP

Lenzerheide accueillait ce samedi la première des deux épreuves prévues ce week-end, en l’occurrence un Super-G dames. Mais c’est un homme qui a monopolisé l’attention, à savoir le citoyen local Roger Federer. Le tennisman bâlois n’a malheureusement pas réussi à transmettre son énergie aux skieuses suisses, à l’exception de Lara Gut-Behrami. La Tessinoise, qui a commis une faute de trajectoire à mi-parcours, a terminé sur la troisième marche du podium.

Mikaela Shiffrin a tenu à poser avec Roger Federer sitôt la ligne d’arrivée franchie!

Sur un tracé très technique, qui ressemblait plus à un slalom géant qu’à une descente – les trois premières à s’élancer ont toutes été éliminées! –, la victoire est allée, un peu à la surprise générale, à la Française Romane Miradoli. La skieuse de Bonneville a ainsi récolté sa première victoire en Coupe du monde. Elle a précédé l’Américaine Mikaela Shiffrin – visiblement remise de ses déboires olympiques à Pékin et qui réalise une bonne opération dans l’optique du grand Globe de cristal – de 38 centièmes de seconde, et Lara Gut-Behrami de 88 centièmes. La Tessinoise n’a précédé l’Italienne Marta Bassino (4e) que de 2 centièmes, et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (5e) de 6 centièmes!

Les autres Suissesses sont à chercher plus loin. Michelle Gisin a terminé au huitième rang (+2’’04), Wendy Holdener au onzième (+2’’50), Joana Hählen au quatorzième (+3’’00), Priska Nufer au 17e (+3’’30), Jasmine Flury au 19e (+3’’43), Corinne Suter au 20e (+3’’45) et Jasmina Suter au 21e (+3’’71). La Fribourgeoise Noémie Kolly a pour sa part connu l’élimination, comme treize autres des 47 skieuses au départ.

Le globe pour Brignone

Signalons enfin que l’Italienne Federica Brignone a remporté le globe de cristal du super-G. Elle en a été assurée avant même de s’élancer, profitant de l’erreur de sa compatriote Elena Curtoni. Avant la course, Brignone possédait 103 points d’avance sur Curtoni, la seule à pouvoir encore lui contester le trophée avec encore deux courses au calendrier (une victoire vaut 100 points).

Partie avec le dossard 5, Curtoni a chuté en début de parcours, et n’a donc marqué aucun point. Le dernier super-G de la saison aura lieu à Courchevel dans deux semaines, pour les finales de la Coupe du monde.

