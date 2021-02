Ski alpin – La surprise Pertl, Yule garde une chance de médaille La première manche du slalom des Mondiaux n’a pas souri aux Suisses, dont la moitié a été éliminée. Daniel Yule (9e à 64 centièmes du leader) est la dernière cartouche. Deuxième manche dès 13 h 30. Sylvain Bolt, Cortina d'Ampezzo

Daniel Yule n’est qu’à 48 centièmes de seconde du podium après la première manche du slalom de Cortina. AFP

Les slalomeurs suisses n’ont pas brillé sous le soleil des Dolomites lors du premier tracé du slalom des championnats du monde de Cortina d’Ampezzo. Seuls Daniel Yule (9e à 64 centièmes) et Ramon Zenhäusern (21e à 1’’65) ont terminé la première manche piquetée par leur coach Matteo Joris.

L’autre moitié de l’équipe de Suisse, 100% valaisanne, a été éliminée. Luca Aerni et Loïc Meillard ont perdu tout espoir en sortant sur le premier tracé. «J’étais bien dans le rythme juste avant la faute, mais j’ai pris un petit trou et ça ne pardonne pas en slalom», a expliqué Luca Aerni.

Double médaillé de bronze (combiné et parallèle) lors de ces Mondiaux, Loïc Meillard a peut-être manqué de fraîcheur après un programme très chargé à Cortina d’Ampezzo. «Ça use, c’est clair, n’a pas caché le skieur d’Hérémence. Y’a pas de secret: quand on en fait un peu trop, on est fatigué. Sur cinq courses, je repars avec deux médailles et une cinquième place. En super G et en slalom, j’ai montré que j’étais rapide et que je n’étais pas là pour de la figuration!»

Le règlement profitera-t-il à Yule?

Par contre, tout n’est pas perdu pour Daniel Yule, qui pointe à moins de cinq dixièmes de la troisième marche du podium provisoire occupée par le Norvégien Solevaag.

Un point du règlement pourrait profiter au Suisse. La chaleur (près de 10 degrés) a en effet contraint la FIS à changer le déroulement de la deuxième manche. Les slalomeurs ne s’élanceront pas dans l’ordre inverse des 30 meilleurs chronos, mais des 15 seulement. Le skieur de La Fouly va ainsi profiter d’une piste en meilleur état sur le second tracé.

Alors que son coéquipier Marco Schwarz a déçu en première manche (7e à 57 centièmes), c’est Adrian Pertl qui a créé une petite surprise sur la piste italienne. L’Autrichien a devancé le champion du monde junior de slalom 2019, Alex Vinatzer, 2e à 14 centièmes. L’Italien a fait chavirer de bonheur l’aire d’arrivée du slalom de Cortina d’Ampezzo, qui était bien remplie (VIP et bénévoles) pour un huis clos. Les autres favoris (Clément Noël 5e, Henrik Kristoffersen 6e et Alexis Pinturault 7e) sont, eux aussi, en embuscade.