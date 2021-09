Lettre du jour – La surpopulation, sujet d’études Courrier des lecteurs

Georges Cabrera

Thônex, 28 septembre

Pour certains étudiants, la rentrée scolaire coïncide avec l’obligation de choisir un thème de travail de maturité. Choix souvent délicat, car il est difficile de sortir des sujets sociologiques ou sociétaux. Alors, soyez efficaces et différents et traitez la question taboue de la surpopulation.

Problème délicat, car comment prôner des mesures contraignantes dans des pays où la pollution est infiniment moindre que chez nous.

C’est aussi une forme d’ingérence ou une démarche néocolonialiste condamnée par beaucoup de mouvements tiers-mondistes. D’ailleurs, aucun gouvernement n’ose aborder ce sujet. Soyez neutre et laïque et n’oubliez pas que ce sont les femmes qui sont concernées. Prenez contact avec les ONG, organisations internationales, Croix-Rouge, Terre des hommes, ambassades. Faites la synthèse de vos recherches et formulez vos propositions.

Pour renforcer votre crédibilité, soyez vous-même généreux en constituant un fond avec vos économies.

Vous pouvez ainsi démarcher les banques, industries, journaux, chaînes de magasins… Car toutes leurs campagnes publicitaires mettent en évidence leurs efforts pour sauver la planète!

Imaginez alors les slogans possibles. «Avec les jeunes, nous nous engageons pour des actions concrètes et efficaces sur le terrain.» Comment refuser quelque chose à des collégiens qui défendent leur avenir en s’attaquant à un sujet si sensible et qui, de plus, sont généreux et qui ont quitté (temporairement) leurs smartphones?

Finalement, contactez les écoles des autres cantons et créez un mouvement à l’échelle du pays!

Bon, «tout ça», c’est moins rigolo que de bloquer la circulation sur le pont du Mont-Blanc le vendredi après-midi.

Pour terminer, un petit calcul. Au Niger, le taux de fécondation est de 7 et les premières grossesses interviennent souvent avant 18 ans. Je vous laisse le soin d’établir la courbe de croissance, et ce ne sont pas que des maths!

Hugues Roulet

