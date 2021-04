La réponse des dissidents – La Super League se veut au service d’un nouveau football L’idée de créer une ligue fermée européenne répond à des préoccupations économiques. Mais ses objectifs font converger plusieurs aspects, pour conforter la place des grands clubs. Valentin Schnorhk

De supporters protestent devant Stamford Bridge, le stade de Chelsea, contre l’idée de la Super League. AFP

Être dans l’œil du cyclone ne lui fait pas peur. Mieux, Florentino Pérez se complaît dans ce rôle de nouveau grand méchant du football européen. Et le président du Real Madrid, propulsé à la tête de l’European Super League depuis l’annonce de sa création, dimanche, a bien pour ambition d’être le porte-étendard de ce projet qui fait vaciller le monde du football depuis quarante-huit heures.

«Nous sommes tous ruinés»

Lundi soir, Florentino Pérez a détaillé ses arguments en faveur de cette nouvelle ligue fermée qui doit réunir vingt clubs (quinze membres fondateurs et cinq invités) en direct dans le show télévisé espagnol «El Chiringuito». Ses convictions sont mûries. Par une certaine cupidité, bien sûr. «Nous sommes tous ruinés», a-t-il asséné. Puis de développer: «Quand vous n’avez pas d’autres revenus que ceux des droits télévisés, la meilleure manière d’être rentable est de proposer des matches plus attractifs. Nous en sommes arrivés à la conclusion que participer à une Super League pourrait nous permettre de compenser les pertes concernant les rentrées d’argent.» Sur les deux dernières saisons, assure Pérez, le Real a perdu 400 millions d’euros. Le timing se veut idéal. Le football doit se réadapter, persistent les promoteurs de la Super League. Mais pourquoi et comment?