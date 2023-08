Championne de paracyclisme – La Suissesse Flurina Rigling enchaîne les médailles à Glasgow Samedi, elle participe à la course sur route. Avec son nouveau guidon Summa-cum-laude, elle est encore plus rapide. Sabrina Bundi

Flurina Rigling après sa course vers l’or des championnats du monde en individuel. KEYSTONE

Flurina Rigling peut déjà ramener chez elle tout un assortiment de médailles des championnats du monde de cyclisme à Glasgow. La paracycliste a remporté l’or en course individuelle, l’argent en omnium et en contre-la-montre, le bronze en scratch. Et samedi après-midi, sa dernière course de ces championnats du monde aura lieu sur route. Il est bien possible qu’une cinquième médaille vienne s’y ajouter.