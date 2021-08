Tremblement de terre en Haïti – La Suisse vole au secours des sinistrés Six jours après le séisme, les besoins restent immenses. Berne a dépêché ce jeudi un détachement du Corps suisse d’aide humanitaire, tandis qu’Helvetas est à pied d’œuvre dans les zones sinistrées. Yannick Van Der Schueren

Les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants du tremblement de terre qui a secoué le sud d’Haïti le 14 août. KEYSTONE

Le nombre de victimes ne cesse de s’alourdir. Six jours après le séisme qui a ravagé le sud-ouest d’Haïti, le bilan s’élève désormais à 2189 morts, 332 disparus et plus de 12’000 blessés, selon la Protection civile du pays.

Ce tremblement de terre a laissé la nation caribéenne «à genoux», a déclaré le premier ministre haïtien Ariel Henry. Les zones touchées par cette catastrophe sont en proie au chaos. Les secours tardent à arriver et les sinistrés doivent en plus faire face aux intempéries déclenchées par le passage de l’ouragan Grace.

«Près de 600’000 personnes directement affectées ont besoin d’assistance humanitaire immédiate.» Dr Jerry Chandler, directeur de la Protection civile haïtienne